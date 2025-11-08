Lior Rudaeff, un alto cargo en materia de seguridad del kibutz Nir Yitzhak, fue secuestrado en el marco de los ataques del 7 de octubre de 2023

Israel confirma que los últimos tres restos mortales entregados por Hamás no son israelíes

El Ejército de Israel ha confirmado que los restos del último rehén entregado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) corresponden a Lior Rudaeff, un alto cargo en materia de seguridad del kibutz Nir Yitzhak y que fue secuestrado en el marco de los ataques del 7 de octubre de 2023.

"Tras completar el proceso de identificación llevado a cabo por el Centro Nacional Médico Forense, en cooperación con la Policía y de Israel, representantes del Ejército han informado a la familia de la identidad del rehén, cuyo cuerpo ha vuelto a Israel", ha indicado la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu, en un comunicado.

En este sentido, ha indicado que el Gobierno israelí "comparte su más profundo pesar con la familia de Rudaeff y con todas las familias de los rehenes fallecidos".

Insta a Hamás a cumplir con los compromisos

"El Gobierno trabaja con compromiso y determinación, de forma incansable, para traer de vuelta los restos de todos los rehenes para que reciban un entierro apropiado en su país", recoge el texto.

Por ello, señala, se insta a Hamás a "cumplir con los compromisos alcanzados con los mediadores en el marco del acuerdo y devolver sus cuerpos". "No vamos a malgastar esfuerzos hasta que todos hayan vuelto, hasta el último de ellos", ha zanjado.

Israel ha entregado 225 cadáveres

Por su parte, el Gobierno israelí ha liberado a cerca de 2.000 palestinos que estaban en sus cárceles y ha entregado 225 cadáveres en línea con el citado acuerdo, en medio de acusaciones cruzadas sobre violaciones del alto el fuego, incluido el continuado cierre del paso de Rafá, en la frontera con Egipto, para el paso de ayuda humanitaria.

El Ejército israelí desató una cruenta ofensiva contra Gaza tras los ataques del 7 de octubre que ha dejado hasta la fecha más de 68.800 muertos y 170.600 heridos, tal y como han denunciado las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, si bien se teme que la cifra sea mayor, ya que siguen hallándose cadáveres en las zonas de las que las tropas israelíes se replegaron en los últimos días.