El quinto hijo de Gadafi tuvo que pagar una fianza de 778.140 euros para abandonar la prisión en Ashrafiyé

Hanibal Gadafi fue detenido en 2015 por las fuerzas de seguridad libanesas al considerar que tenía información sobre el secuestro de un clérigo chií

Hanibal Gadafi, uno de los hijos del exlíder libio Muamar Gadafi, ha sido puesto en libertad después de casi diez años en una prisión en Líbano por su supuesta vinculación con el secuestro de un destacado clérigo chií durante una visita al país africano, a finales de los 70.

"Hemos pagado la fianza en el registro del juez de investigación del Tribunal de Justicia, Zaher Hamadé, a quien hemos presentado el recibo del pago", ha dicho Laurent Bayon, uno de los abogados de la defensa, en declaraciones concedidas al diario 'L'Orient-Le Jour', tras lo que Gadafi ha abandonado la prisión.

La fianza, fijada en un primer momento en once millones de dólares (unos 9,5 millones de euros), fue reducida posteriormente a 900.000 dólares (cerca de 778.140 euros). Tras su pago, se completaron las formalidades hasta que las autoridades carcelarias dieron su permiso para que el hijo de Gadafi abandonara el edificio de las Fuerzas de Seguridad Interna en Ashrafiyé, donde estaba detenido sin la realización de juicio.

Hanibal Gadafi solo tenía tres años cuando ocurrió el secuestro al que se le vincula

Hanibal Gadafi fue detenido en 2015 por las fuerzas de seguridad libanesas para su interrogatorio sobre el caso de la desaparición en 1978 del destacado imán chií libanés Musa al Sadr, fundador del Movimiento AMAL, durante una visita al país africano un año después de la llegada al poder de Muamar Gadafi, capturado y ejecutado en 2011 durante la guerra civil.

Aunque el quinto hijo de Gadafi, casado con una libanesa y padre de tres hijos, solo tenía tres años cuando Al Sadr desapareció junto a otras dos personas que le acompañaban, las autoridades libanesas sospechaban que, dados sus vínculos familiares, podría tener alguna información sobre el caso.