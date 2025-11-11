Jorge Bergantiños 11 NOV 2025 - 12:50h.

El acusado no se ha presentado al juicio celebrado en Lugo ni quiso declarar ante el juez tras su detención este verano

Un informe de un veterinario descarta que el animal sufriese algún tipo de lesión grave

Compartir







Castro de Rei, LugoEl hombre acusado por presuntamente violar a una vaca el pasado mes de julio en Castro de Rei, Lugo, no se ha presentado al juicio en el que se enfrentaba a un delito leve de maltrato animal. A pesar de su incomparecencia, la vista ha seguido su curso y el caso está visto para sentencia. La Fiscalía sostiene que hay indicios de delito y solicita para él una indemnización de 360 euros o trabajos en beneficios de la comunidad, además de asumir las costas del juicio.

Los hechos se produjeron este verano durante las fiestas de Triabá, en el municipio lucense de Castro de Rei, después de una noche de verbena en la localidad. El denunciado, un feriante, habría entrado a la vivienda por una zona sin cámaras de vigilancia, portando una bolsa con cuerdas y un taburete, objetos que utilizó para cometer el delito que se juzga. Allí fue pillado in fraganti por el propietario de la explotación después de que su madre le avisase durante la noche, alertada por los bramidos que emitió el animal. La imagen insólita con la que se toparon los dueños de la casa, según su versión, es la de el animal atado con las cuerdas y el hombre subido a la banqueta situada en la parte trasera de la vaca.

PUEDE INTERESARTE Piden 54 años de cárcel para un ganadero acusado de la muerte por inanición de 36 vacas en Córdoba

Posteriormente, se produjo un breve encuentro entre las dos partes pero el feriante huyó rápidamente de la escena. Minutos después, el dueño avisó a la Guardia Civil , que al personarse en la vivienda, alentó al vecino a poner la denuncia. Al día siguiente, en el campo de la feria, mientras se realizaba la sesión vermut, el ganadero consiguió dar con el señor que reconoció los hechos. Versión que después no refrendó porque no quiso declarar ante el juez cuando pasó a disposición judicial ni ahora al no presentarse al juicio. Su defensa, una abogada designada de oficio, pide la libre absolución al considerar que el hecho no es constitutivo de delito.

Por otro lado, el vecino de Triabá, que acudió al juicio sin abogado, rechaza la indemnización que ha pedido el Ministerio Público para el acusado. Eso sí, a pesar de renunciar a ello, criticó duramente el insólito caso en el que además de la presunta agresión sexual, el acusado habría entrado a su vivienda, algo que agrava más la situación según el ganadero.

Delito leve de maltrato animal

En el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo se celebró la vista de este caso que duró tan solo un día. El feriante se enfrenta a un delito leve de maltrato animal, que según recoge el Código Penal, está castigado con “multa de 1 a 2 meses y trabajos en beneficio de la comunidad de hasta 30 días. Asimismo, se impondrá la pena de inhabilitación especial de tres meses a un año para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales”

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La tipificación de leve, se adecúa a casos en los que “las lesiones producidas no requiriesen tratamiento veterinario o se hubiere maltratado gravemente al animal sin causarle lesiones”, según el apartado tres del artículo 340 bis de la Ley de Maltrato Animal que fue reformada en marzo de 2023.

El juez solicitó un informe veterinario para conocer las posibles lesiones originadas en el animal, claves según lo recogido en el Código Penal para imponer la condena. En el informe quedó acreditado que no se produjeron lesiones en el bovino. Debido a las características del res, de un peso cercano a los 600 kg, existe una complejidad para causarle lesiones, aunque según el especialista, pudo provocarle, en caso de estar embarazada, un aborto o el adelantamiento del parto.