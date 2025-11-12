Beatriz Palomar 12 NOV 2025 - 08:23h.

Según la Fiscalía de Milán pagaban hasta 100.000 euros por pasar un fin de semana disparando a civiles

El documental de 2023, Sarajevo Safari, del esloveno Miran Zupancic, ya puso sobre la pista de este horror

La Fiscalía de Milán ha abierto una investigación sobre lo que sería uno de los episodios más atroces de la historia europea. Hablamos de 'safaris humanos', es decir, viajes pagados para disparar contra personas en la guerra de Bosnia, durante el asedio a Sarajevo. Hasta 100.000 euros habrían llegado a pagar millonarios italianos, de extrema derecha, por esas cacerías humanas, según la investigación.

El asedio a la ciudad de Sarajevo durante la guerra de Bosnia pudo ser aún más atroz de lo que conocemos. Allí se vivieron cuatro años de bombardeos incesante del ejército serbio bosnio sobre la población.

Los soldados disparaban indiscriminadamente contra la población, de mayoría musulmana.

Una investigación 30 a�ños después

Ahora, casi 30 años después de aquella sangrienta e inhumana guerra, se investiga si entre esos francotiradores había civiles, extranjeros que nada tenían que ver con la guerra.

La denuncia del escritor italiano, Ezio Gavazzeni, apunta a millonarios de extrema derecha, apasionados de las armas que iban a Bosnia a participar a una especie de 'safari humano'.

Pagaban entre 80.000 y 100.000 euros, según la investigación de la Fiscalía de Milán, por pasar un fin de semana disparando civiles.

“Era gente muy rica, que por matar a niños llegaban a pagar más”, afirma el periodista bosnio Haris Buljabasic.

El documental de 2023, Sarajevo Safari, del esloveno Miran Zupancic, recogía testimonios y daba pistas de este horror.

Algunos analistas del ejército bosnio aseguran que escucharon hablar de esas supuestas cacerías humanas por primera vez durante el interrogatorio a un prisionero de guerra. Sin embargo, hace años que la investigación de la Fiscalía Bosnia se archivó.

Ahora, la Justicia italiana busca reabrir el caso.