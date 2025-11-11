Europa se ha visto vulnerable ante la amenaza rusa y cada vez son más países que adoptan medidas para atraer a los jóvenes a sus ejércitos

La guerra de Ucrania lo ha cambiado todo. Y Europa se ha visto vulnerable ante Rusia. Es llamativo que los países más cercanos a Rusia cuentan con el servicio militar. Aparte de Austria, Suiza, Croacia y los países escandinavos, la mili hoy es solo obligatoria en los estados que tienen frontera con los dominios de Vladimir Putin como Lituania, Letonia o Estonia. Hay distintas opciones: desde la mili tradicional de 9 a 12 meses en Grecia, al servicio militar flexible de entre cuatro y 11 meses que se aplica para hombres y mujeres por igual en Dinamarca y Suecia. Informan en el vídeo Belén Palancar y Carlos Herranz.

Pero las cosas están cambiando. Hoy por hoy ningún ejército europeo sería capaz de sostener por sí solo el esfuerzo bélico que está realizando Ucrania. Por eso aumenta la lista de países que están adoptando medidas para conseguir convencer y reclutar nuevos efectivos o directamente están recuperando el servicio militar obligatorio. El último en intentar atraer a los jóvenes al ejército es Bélgica.

Allí, desde esta semana, el Ministerio de Defensa belga está enviando cartas a los buzones de 150.000 jóvenes de 17 años para ofrecerles la posibilidad de hacer un servicio militar voluntario de un año. Todo ello con un interesante aliciente económico de 2.000 euros netos al mes a partir de septiembre de 2026.

Bélgica, Alemania o Francia llama a filas

En Alemania, Defensa preguntará a todos sus jóvenes mayores de 18 años si quieren prestar servicio militar, algo que no ocurría desde hace ya 15 años. Quienes acepten y sean reclutados servirán al menos seis meses. El objetivo es que el ejército alemán aumente los 180.000 soldados a casi el medio millón para 2035.

Otro país que está potenciando la idea de captar a jóvenes para sus filas es Francia. Allí, para aumentar de 40.000 a 100.000 el número de reservistas en los próximos 10 años, se ha dado un giro significativo militar a la jornada de defensa y ciudadanía obligatoria para todos los jóvenes de entre 18 a 25 años, que ahora se transforma en una especie de pasarela al reclutamiento militar.