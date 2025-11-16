Maduro cantó brevemente este sábado la emblemática canción 'Imagine' del músico británico John Lennon

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó este sábado a seis regiones del este del país a «una vigilia y una marcha permanente en las calles» en respuesta a la anunciada reanudación de ejercicios militares de Estados Unidos en Trinidad y Tobago, en medio de las crecientes tensiones entre Caracas y Washington.

En un acto en la capital venezolana, el mandatario llamó a "todas las fuerzas populares, sociales, políticas militares y policiales". a "no caer en provocaciones en ningún momento, pero a movilizarse con fervor patriótico" en rechazo a «los barcos imperialistas" y a las "amenazas militares", así como a los que calificó de "ejercicios irresponsables" en aguas trinitenses.

Concretamente, Maduro convocó a los estados Bolívar (fronterizo con Brasil), Delta Amacuro, Monagas, Anzoátegui, el insular Nueva Esparta y Sucre, cercano a la isla de Trinidad, a movilizarse"en perfecta fusión popular-militar-policial»" y "con la bandera de Venezuela en alto".

Maduro canta Imagine' de John Lennon

Maduro cantó brevemente este sábado la emblemática canción 'Imagine' del músico británico John Lennon durante un acto celebrado en Caracas en medio de las crecientes tensiones con Estados Unidos, a cuyo Gobierno acusó de pretender "bombardear e invadir" el país suramericano.

Sobre un escenario y frente a cientos de sus simpatizantes, el gobernante llamó a "hacer todo por la paz, como decía John Lennon", tras lo que cantó brevemente "imagine all the people".

La canción sonó varios segundos más mientras el público movía de un lado al otro los brazos elevados, a lo que también se sumó Maduro mientras hacía el gesto de la paz con las manos.

"¡Que viva la paz! ¡Qué canción tan bella! La letra, los más jóvenes busquen la letra, es una inspiración para todos los tiempos, es un himno para todas las épocas y generaciones que dejó John Lennon como regalo a la humanidad. ¡Que viva la memoria eterna de ese gran poeta y músico!", expresó.