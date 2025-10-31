Dori Toribio 31 OCT 2025 - 21:56h.

Trump ha desmentido este viernes que el Ejército esté ultimando planes para atacar objetivos militares en Venezuela

Donald Trump amenaza a Venezuela: “Pronto” habrá operaciones de EE.UU en tierra

Washington vincula el régimen de Maduro directamente al narcotráfico como responsables del llamado 'Cártel de los Soles'. Ante la posibilidad de una escalada bélica, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha pedido ayuda a Rusia para mejorar sus capacidades militares por la tensión con Estados Unidos.

Donald Trump ha dicho que no es cierto y, en referencia algunos medios que hablan ya de ataques inminentes la Casa Blanca, ha añadido que son fuentes anónimas que no saben de lo que hablan y que cualquier anuncio vendrá directamente de él.

Pero lo cierto es que el presidente lleva ya semanas hablando de empezar una nueva fase con operaciones terrestres en Venezuela después de haber lanzado 15 bombardeos en aguas del Caribe y del Pacífico. "Maniobras" que han acabado con más de 60 muertos en medio de un enorme despliegue militar en la región.

La secretaria adjunta de prensa de la Casa Blanca, Anna Kelly, había desmentido la información y recordado que cualquier anuncio de este calibre queda en manos del presidente estadounidense.

El Gobierno de EE.UU ya anunció el envío de un grupo de ataque naval a Latinoamérica, con el portaaviones 'Gerald R. Ford' a la cabeza, en un paso más de su despliegue de misiles guiados como parte de sus operaciones de seguridad fronteriza. Trump ya había confirmado previamente que había autorizado operaciones encubiertas de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en Venezuela.