Es una gran base naval sobre el mar capaz de proyectar fuerza sobre un país

Donald Trump amenaza a Venezuela: “Pronto” habrá operaciones de EE.UU en tierra

El envío de un portaviones es la mayor señal de fuerza porque es una poderosa plataforma de guerra acompañada por su grupo de combate, con destructores y submarinos. Y el USS Gerald R. Ford es el mayor buque jamás construido. Fue activado hace solo ocho años, en 2017.

Su peso puede llegar a las 100.00 toneladas, con 334 metros de eslora, con capacidad para 4.600 tripulantes y 90 aeronaves. Es una gran base naval sobre el mar, capaz de proyectar fuerza sobre un país. Un buque que hace saltar las alarmas por su tensión con Venezuela.

Desde el Congreso piden más explicaciones

La Casa Blanca habla de un conflicto armado contra el narcotráfico que compara con la guerra contra el terrorismo y así enmarca estas operaciones dentro del poder del presidente como comandante en jefe. Pero desde el Congreso, donde reside el poder de guerra, muchos demócratas y republicanos piden más explicaciones y cuestionan estas operaciones militares, especialmente si se amplían.

Los mandos militares han informado esta semana a Trump sobre todas las opciones actualizadas entre las que se incluye una posible operación terrestre en Venezuela. Pero los medios locales dicen que Trump aún no ha tomado la decisión final y que muestra reservas sobre si esa campaña más amplia sería efectiva.

Washington lo vende como una respuesta a una guerra abierta

El mensaje está lanzado. Aunque no se sabe si esto llevará a una intervención en suelo venezolano. Washington lo vende como su respuesta a una guerra abierta contra el narcoterrorismo. El anuncio se produce en un día con energía bélica en el ambiente. El mismo en el que el hasta ahora Secretario de Defensa colgaba el nuevo nombre del Departamento de Guerra.

También cuando los cazas estadounidenses destruyen la embarcación número 20 en aguas del Caribe y del Pacífico. Según el Pentágono, todas son narcolanchas. Unas actuaciones cuestionadas legalmente por la ONU, que no ve prueba de amenaza inminente en esas barcas en las que 80 personas han muerto en los ataques.

Maduro lanza de nuevo su mensaje de paz

Washington, que ha desplegado en la zona la mayor presencia militar en 35 años, justifica todo con este argumento: el país está en un conflicto armado contra la droga, lo que le permite eliminar objetivos enemigos. Y, al mismo tiempo, guardarse bajo la manga la carta de otro tipo de acciones posteriores.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tiene claro que esa acción está sobre la mesa y que es un ataque militar al país. El mandatario repite su mensaje de pacifismo banalizado.

Venezuela lleva semanas mostrando las maniobras que está realizando en sus costas como otro movimiento en una partida de ajedrez en la que el presidente Trump evalúa ahora cuál será el próximo que dé él.