El personal de seguridad de la ONU ha formado un cordón para impedir que la gente regresara al interior del pabellón

BrasilLa Cumbre del Clima (COP30) de Belém (Brasil) ha desalojado debido a un incendio en la Zona Azul, el pabellón en el que tienen lugar las negociaciones diplomáticas, según el medio brasileño 'O Globo'. De acuerdo con el ministro de Turismo, Celso Sabino, no se han registrado heridos, según informa Sonia Losada.

Se ha cortado el suministro eléctrico en parte del edificio y, además, el personal de seguridad de la ONU ha formado un cordón para impedir que la gente regresara al interior del pabellón. Según han informado fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), toda la delegación española y los periodistas que les acompañaban en ese momento se encuentran bien.

El incendio ocurrió muy cerca de la oficina española

El incendio se ha producido a las 14:10 horas y se ha iniciado a pocos metros de las oficinas de las delegaciones de los países, muy cerca de la oficina española. Los líderes mundiales se han reunido en la cumbre para concretar medidas que frenen el cambio climático, aunque tendrán que hacerlo sin Estados Unidos, el principal emisor de gases contaminantes a la atmósfera junto a China.

Entre las propuestas que se barajan están la creación de un nuevo fondo global para conservar los bosques tropicales y garantizar la protección de la biodiversidad. La cumbre centrará su agenda en buscar soluciones para limitar el aumento de la temperatura global y reducir el uso de los combustibles fósiles.