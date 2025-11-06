Para Donald Trump, el acuerdo climático de París "es una estafa"

Hasta el 21 de noviembre, los líderes de la COP30 discutirán acciones para combatir el cambio climático

Hoy empieza la COP30, la cumbre para combatir el cambio climático que reúne a medio centenar de líderes mundiales. Brasil como anfitrión pretende centrar la cumbre en el auge de las energías renovables, los mercados del carbón y el metano, y sobre todo, la conservación de los bosques tropicales en países en desarrollo.

El encuentro rara vez ha logrado que se adopten medidas eficaces, y más después que los grandes países contaminantes como China o Estados Unidos le hayan dado la espalda. Ya es un hecho irremediable que el calentamiento global haya superado en un grado y medio la temperatura que había antes del aire industrial.

Según Trump, el acuerdo climático "es una estafa"

Lo mismo ocurre con la opinión de Trump sobre el cambio clim�ático: "Me retiro inmediatamente del injusto y unilateral acuerdo climático de París, que es una estafa. Estados Unidos no saboteará nuestras propias industrias mientras China contamina impunemente".

Su retirada ha resultado de poca ayuda, ya que financiaba casi el 10% de las inversiones a nivel global. Sin su apoyo y con las temperaturas y los desastres naturales cada vez mayores, la COP30 sigue adelante con el resto de países que colaboran con la causa. La brasileña ciudad de Belén comienza hoy a recibir a líderes mundiales, científicos, organizaciones no gubernamentales y representantes de la sociedad civil.

Discutirán medidas hasta el 21 de noviembre

Hasta el 21 de noviembre discutirán acciones para combatir el cambio climático. "El principal propósito es ser una fuerza aglutinadora en un contexto geopolítico difícil", dice António Guterres, secretario general de Naciones Unidas.

"No queremos que la cumbre sea una feria de productos climáticos ideológicos, donde cada uno vende lo que quiere, compra lo que quiere y nadie está obligado a hacer o cumplir con las cosas que suceden. Queremos que sea muy serio y que las cosas que decidamos se puedan implementar", explica Luiz Inácio Lula Da Silva, presidente de Brasil.

Un encuentro más que necesario con el Amazonas como protagonista.