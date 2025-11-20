La iniciativa llega en un momento en el que Kiev insiste en la necesidad de garantías de seguridad y en mantener sus líneas rojas territoriales

La Presidencia de Ucrania ha confirmado que Volodimir Zelenski ha recibido formalmente un plan propuesto por Estados Unidos para intentar avanzar en la resolución del conflicto iniciado tras la invasión rusa de febrero de 2022. Se trata de la primera confirmación oficial sobre este documento, que Washington considera una posible vía para reactivar los esfuerzos diplomáticos.

En un comunicado difundido en su canal de Telegram, la Presidencia ha señalado que “el presidente de Ucrania ha recibido oficialmente una propuesta de plan de manos de la parte estadounidense que, según la parte estadounidense, podría intensificar la diplomacia”. La iniciativa llega en un momento en el que Kiev insiste en la necesidad de garantías de seguridad y en mantener sus líneas rojas territoriales, mientras que varios aliados occidentales buscan mecanismos que permitan abrir un espacio de negociación.

Según el comunicado, Zelenski “presentó principios fundamentales que son importantes para la población ucraniana”, en referencia a los pilares que el Gobierno considera irrenunciables para cualquier acuerdo, como la soberanía, la integridad territorial y la protección de la población civil. Tras el encuentro, ambas partes “han acordado trabajar sobre los puntos del plan de forma que permita un fin digno a la guerra”.

Aunque por el momento no han trascendido los detalles del documento estadounidense, la Presidencia ucraniana subraya que cualquier avance deberá respetar las posiciones marcadas por Kiev desde el inicio de la invasión. Mientras tanto, continúan los contactos diplomáticos internacionales, incluidos los impulsados recientemente por países europeos y mediaciones indirectas con potencias globales, con el objetivo de encontrar un marco que pueda acercar un eventual cierre del conflicto.