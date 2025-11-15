Aumentan a siete los muertos por los ataques rusos contra varios edificios residenciales en Kiev

Nuevos ataques rusos durante la madrugada de este sábado dejan tres fallecidos en Dnipropetrovsk y Jersón

El balance de víctimas mortales a causa de los ataques lanzados por Rusia durante la madrugada de este viernes contra la capital de Ucrania, Kiev, ha ascendido este sábado a siete fallecidos, según han confirmado las autoridades ucranianas, que han terminado elevando a 35 los heridos tras el bombardeo de más de 100 drones.

El último deceso es el de una anciana que resultó herida durante los ataques y que ha sucumbido esta pasada madrugada en el hospital, según ha confirmado el jefe de la Administración Militar de la ciudad de Kiev, Timur Tkachenko. Cabe recordar que otras dos personas murieron esa misma madrugada en otro ataque ruso contra la localidad de Chornomorsk, en la provincia de Odesa (sur).

Moscú sigue con sus ataques mortales contra civiles

Por otra parte, los bombardeos rusos han proseguido en las últimas horas con ataques concentrados en la región de Dnipropetrovsk, donde ha fallecido un hombre de 65 años. Los ataques han causado incendios en empresas privadas, un edificio residencial de cinco pisos, viviendas particulares, un gasoducto y varios vehículos, todos en principio bajo control.

Asimismo, otras dos personas han muerto y una mujer resultó herida en la región de Jersón como consecuencia de bombardeos rusos. Un hombre de 37 años ha muerto en Mykilske y una mujer de 88 años ha fallecido en Jersón ciudad a causa de estos ataques, según ha señalado el jefe de la Administración Militar de la región, Oleksandr Prokudin, a través de Telegram.

Rusia, cuyo Ministerio de Defensa ha vuelto a confirmar este sábado ataques contra "instalaciones energéticas en 152 distritos vinculados al complejo militar-industrial de Ucrania", ha lanzado aproximadamente 135 aviones no tripulados en las últimas horas, de acuerdo con el Estado Mayor de la Defensa de Ucrania.