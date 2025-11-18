Esperanza Buitrago Jorge Arenas 18 NOV 2025 - 07:47h.

El acuerdo forma parte del programa de la OTAN para la compra armamento de Estados Unidos

Se trata de la tercera visita de Volodimir Zelenski a España desde el inicio de la guerra

Volodimir Zelenski está este martes de visita en España. Por la mañana, va a ser recibido por las máximas autoridades del Estado, como el rey, y ya por la tarde, se reunirá con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para sellar el compromiso de España de financiar la compra, a Estados Unidos, de armas para Ucrania.

Se trata de la tercera visita de Zelenski a España desde el inicio de la guerra, y mientras fuentes del Ejecutivo han asegurado a EFE que servirá para constatar el compromiso sin fisuras con este país, el presidente ucraniano se ha mostrado convencido de que será productiva.

De hecho está prevista la firma de un acuerdo por el que España se comprometerá a la financiar la compra de armas de Estados Unidos para Ucrania.

Ya el mes pasado, el presidente del Gobierno anunció que España se sumaba al programa de la OTAN para compra armamento de Estados Unidos para Ucrania, la denominada Lista de Requerimientos Prioritarios de Ucrania (PURL, por sus siglas en inglés).

De ello está previsto que hablen Sánchez y Zelenski, quienes presidirán una firma de acuerdos bilaterales antes de ofrecer una rueda de prensa conjunta.

Pero la reunión con Sánchez no es lo único que hará el presidente ucraniano en su tercera visita a España.

La agenda de Volodimir Zelenski en España

La agenda de Zelenski en España se abrirá a primera hora de la mañana con una visita al Congreso, ante el que tuvo ya una intervención por videoconferencia en abril de 2022.

Después mantendrá un encuentro en la sede de Indra con representantes de la industria de defensa española, y se desplazará a continuación al Palacio de la Zarzuela para ser recibido por el rey.

Al término de un almuerzo ofrecido por el monarca, el presidente de Ucrania se trasladará al Museo de Arte de Reina Sofía para visitar junto a Pedro Sánchez el 'Guernica' de Picasso, una obra símbolo internacional de rechazo a la guerra.

Con esta visita, Zelenski retoma un viaje a España que tuvo que ser cancelado en abril de este año para que el líder ucraniano pudiera asistir al funeral del papa Francisco en el Vaticano.

Sí estuvo en España en mayo del año pasado para la firma en el Palacio de la Moncloa del acuerdo bilateral en materia de seguridad y, previamente, participó en Granada, en octubre de 2023, en la reunión de la Comunidad Política Europea organizada durante el semestre de presidencia española de la UE.