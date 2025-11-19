Esperanza Calvo 19 NOV 2025 - 21:51h.

Las víctimas mortales han ascendido a 25 y los heridos a más de 70 personas

Volodimir Zelenski firma en Madrid un acuerdo para que España le financie más armas: "Esperamos que incremente su apoyo"

Ataque masivo de Rusia sobre Ucrania en una brutal demostración de poder militar. Moscú ha lanzado sus misiles más precisos para reducir a escombros varias plantas de un edificio, en el oeste del país, en Ternopil. Solo un joven ha salido con vida. En el Báltico, la amenaza rusa moviliza aviones de combate de la OTAN.

La periodista Esperanza Calvo ha presenciado cómo se activaba una Alerta Alfa en la base lituana de Šiauliai, una alerta real por amenaza de entrada de drones rusos en el espacio aéreo de la OTAN. Han sido los Eurofighter Typhoon, el Ejército del Aire Español, los que han salido a patrullar.

Lo han hecho a las 06:00 horas de la mañana y durante unas tres horas han estado volando sobre el espacio aéreo polaco para evitar que esos drones llegasen a violar su soberanía.

"Rusia ha vuelto a atacar ciudades pacíficas en Ucrania", según el ministro del Interior

Las víctimas mortales han ascendido a 25, entre ellos tres menores de edad, y los heridos a más de 70. Las víctimas se encontraban en dos bloques de apartamentos que han sido golpeados por drones rusos durante la noche. Las labores de rescate continúan y no se descarta que haya más personas entre los escombros.

El alcalde de la ciudad, Serhi Nadal, ha decretado tres días de luto desde este miércoles en solidaridad con las víctimas. El ministro del Interior, Igor Klimenko, asegura que la situación “es crítica”: "Rusia ha vuelto a atacar ciudades pacíficas en Ucrania. Sus objetivos son viviendas, centros educativos e infraestructuras críticas".

Zelenski ha detallado que, durante la pasada noche, Rusia ha lanzado más de 470 drones y 48 misiles de distinto tipo sobre varias regiones del territorio ucraniano. El presidente ucraniano también ha hecho referencia a Járkov, donde medio centenar de personas han resultado heridas durante los ataques nocturnos.

Zelenski pide a sus socios que apliquen sanciones más profundas

"Decenas de personas resultaron heridas, incluyendo niños. El sector energético, el transporte y la infraestructura civil sufrieron daños", ha recalcado en Telegram. Una situación similar a la que han padecido los vecinos de otras regiones ubicadas en el oeste de Ucrania, como Ivano-Frankivsk, o Leópolis. Zelenski ha resaltado que este tipo de ataques demuestran que la presión que se está ejerciendo sobre Rusia "es insuficiente”.

El presidente ucraniano ha pedido a sus socios una vez más que apliquen sanciones más profundas y aumenten la ayuda: “La necesidad primordial son misiles antiaéreos, sistemas adicionales, el fortalecimiento de las capacidades de nuestra aviación de combate y la producción de drones para proteger vidas. Rusia debe rendir cuentas por lo que ha hecho, y nosotros debemos concentrarnos en todo aquello que nos fortalece y nos permite derribar misiles, neutralizar drones rusos y detener los ataques”.

El Ministerio de Defensa de Rusia ha argumentado que los ataques de este miércoles son en respuesta a los bombardeos ucranianos de la víspera sobre instalaciones civiles de la ciudad de Vorónezh.