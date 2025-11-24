Benjamin Danielou estaba hospitalizado en una clínica de Morbihan y lo alimentaban por sonda

La familia Travallion: la Justicia italiana separa a tres niños de sus padres por vivir aislados en un bosque sin agua corriente y electricidad

Compartir







Benjamin Danielou, de 41 años, ha muerto tras estar 20 años en coma vegetativo por un accidente de scooter en Tailandia. Los familiares han dado la noticia a través de Facebook: “Tu alegría, tu sonrisa, tu bondad, tu risa formarán parte para siempre de nuestros recuerdos”.

Según ‘Le Parisien’, la vida de Benjamín se paralizó en 2005, cuando estrelló su scooter contra un poste durante un entrenamiento en Tailandia, cerca de Pattaya. El joven, que era estudiante de una escuela de negocios, fue repatriado a Saint-Malo. Pero los médicos les dieron el peor diagnóstico a sus padres: estaba en coma vegetativo.

PUEDE INTERESARTE Muere una mujer tras ser atacada por el ciervo que había rescatado, cuidaba e intentaba domesticar

“No queríamos que le trataran”, confiesa el padre de 72 años

Benjamin Danielou estaba hospitalizado en una clínica de Morbihan. Lo alimentaban por sonda y no tenía ni asistencia respiratoria ni cardíaca. “Hubiésemos deseado que fuera sacrificado porque se estaba deteriorando, sin esperanza, tras 20 años en coma", dijo su padre en Facebook.

"Esto nos fue negado, tanto en Francia como en el extranjero. Habré experimentado todos los aspectos del final de la vida del niño que más apreciaba, incluido el horror de la sedación profunda que duró mucho”, confiesa la familia.

PUEDE INTERESARTE Muere un piloto de un caza del Ejército indio tras estrellarse durante una exhibición aérea en Dubái

“Su agonía fue terrible, pero no podíamos hacer nada", subraya el hombre

Su estado empeoró de repente cuando llegó un segundo diagnóstico: un cáncer de vejiga que se extendió a los riñones e hígado con sepsis. “No queríamos que le trataran”, confiesa Maxime Danielou, el padre de Benjamin, de 72 años. “Su agonía fue terrible, pero no podíamos hacer nada para acortar su sufrimiento”, asegura el hombre.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El padre de Danielou, un activista que defiende el derecho a morir con dignidad, denuncia las dificultades que han sufrido para dejar fallecer a su hijo: “Ayer mismo le pusieron oxígeno porque respiraba con dificultad, como si no quisieran dejarle volar tranquilamente. O incluso ayudarle”. Una lucha que ya ha terminado después de que su hijo muriese en un hospital bretón.