Muere Benjamin Danielou a los 41 años, en coma desde 2005 por un accidente de tráfico en Tailandia: "Su agonía fue terrible"
Benjamin Danielou estaba hospitalizado en una clínica de Morbihan y lo alimentaban por sonda
Benjamin Danielou, de 41 años, ha muerto tras estar 20 años en coma vegetativo por un accidente de scooter en Tailandia. Los familiares han dado la noticia a través de Facebook: “Tu alegría, tu sonrisa, tu bondad, tu risa formarán parte para siempre de nuestros recuerdos”.
Según ‘Le Parisien’, la vida de Benjamín se paralizó en 2005, cuando estrelló su scooter contra un poste durante un entrenamiento en Tailandia, cerca de Pattaya. El joven, que era estudiante de una escuela de negocios, fue repatriado a Saint-Malo. Pero los médicos les dieron el peor diagnóstico a sus padres: estaba en coma vegetativo.
“No queríamos que le trataran”, confiesa el padre de 72 años
Benjamin Danielou estaba hospitalizado en una clínica de Morbihan. Lo alimentaban por sonda y no tenía ni asistencia respiratoria ni cardíaca. “Hubiésemos deseado que fuera sacrificado porque se estaba deteriorando, sin esperanza, tras 20 años en coma", dijo su padre en Facebook.
"Esto nos fue negado, tanto en Francia como en el extranjero. Habré experimentado todos los aspectos del final de la vida del niño que más apreciaba, incluido el horror de la sedación profunda que duró mucho”, confiesa la familia.
“Su agonía fue terrible, pero no podíamos hacer nada", subraya el hombre
Su estado empeoró de repente cuando llegó un segundo diagnóstico: un cáncer de vejiga que se extendió a los riñones e hígado con sepsis. “No queríamos que le trataran”, confiesa Maxime Danielou, el padre de Benjamin, de 72 años. “Su agonía fue terrible, pero no podíamos hacer nada para acortar su sufrimiento”, asegura el hombre.
El padre de Danielou, un activista que defiende el derecho a morir con dignidad, denuncia las dificultades que han sufrido para dejar fallecer a su hijo: “Ayer mismo le pusieron oxígeno porque respiraba con dificultad, como si no quisieran dejarle volar tranquilamente. O incluso ayudarle”. Una lucha que ya ha terminado después de que su hijo muriese en un hospital bretón.