Defensa ha asegurado que los equipos de bomberos y emergencias respondieron rápidamente al incidente

Un avión se estrella en un lago de Florida y deja dos muertos: llevaba ayuda a los damnificados del huracán Melissa

Compartir







Un piloto de un caza del Ejército indio ha muerto al estrellarse durante una exhibición aérea en el Salón Aeronáutico de Dubái. La Fuerza Aérea India ha anunciado un comité de investigación para esclarecer lo ocurrido. El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes también ha confirmado el fallecimiento por la red social X.

Defensa ha asegurado que los equipos de bomberos y emergencias “respondieron rápidamente al incidente”. El aparato accidentado era un avión Hal Tejas de la Fuerza Aérea India, una aeronave de combate indio que participaba en una exhibición aérea en el evento de industria aeroespacial 'Dubai Airshow'.

PUEDE INTERESARTE Mueren 20 militares turcos en un accidente al estrellarse un avión en Georgia

El Ejército indio lamenta la muerte del piloto

El Ejército indio ha mostrado sus condolencias por la muerte del piloto: “La Fuerza Aérea India lamenta profundamente la pérdida de vidas y acompaña en el dolor a la familia”. Este accidente se produce un día después de que la plataforma de verificación de hechos del Gobierno de la India alertase en redes sociales sobre la circulación de varios vídeos que afirmaban que en el Dubai Airshow 2025 un avión de combate indio había sufrido una fuga de aceite.

PUEDE INTERESARTE Un piloto de avión revela por qué el uso imprudente del móvil puede convertirse en un riesgo durante un vuelo

La plataforma desmintió estas afirmaciones y aclaró que los vídeos mostraban el drenaje rutinario e intencionado del agua condensada del Sistema de Control Ambiental (ECS) y del Sistema Generador de Oxígeno a Bordo (OBOGS). Se trata de un procedimiento estándar para aeronaves que operan en condiciones de alta humedad.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El avión perdió altitud y apareció una columna de humo

El Gobierno afirmó que esta información estaba "siendo difundida deliberadamente por algunas cuentas para cuestionar la fiabilidad técnica comprobada del avión con propaganda sin fundamento". Según el diario ‘Gulf News’, todos los asistentes del evento presenciaron el accidente y lo grabaron con los móviles.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

En las imágenes se ve cómo el avión Tejas comienza a perder altitud mientras aparece una columna de humo. Las exhibiciones aéreas programadas para la tarde en el 'Dubai Airshow', que finaliza el próximo lunes, han sido suspendidas. En diciembre de 2021, un helicóptero tipo Mi-17V5 de la Fuerza Aérea se estrelló poco después de despegar. En total, 14 personas murieron en el siniestro que ocurrió en Tamil Nadu.