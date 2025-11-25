La pérdida de la custodia de tres niños cuyos padres vivían de forma autosuficiente en Abruzzo abre un debate político en Italia

La familia Travallion vivía en el bosque sin agua corriente ni electricidad: los padres han perdido la custodia de los hijos

Una familia asentada desde 2021 en una zona boscosa de Abruzzo, en el centro de Italia, vive estos días una crisis que ha sacudido al país. Nathan Trevallion, británico, y Catherine Birmingham, australiana, habían optado por una vida autosuficiente junto a sus tres hijos -un niño de ocho años y dos gemelos de seis- en una pequeña finca sin baño interior, con agua de pozo, energía solar y un inodoro seco. En septiembre de 2024, una intoxicación por setas silvestres que llevó a la familia al hospital activó la intervención de servicios sociales y de las fuerzas del orden, poniendo bajo vigilancia sus condiciones de vida.

Las autoridades pidieron entonces que los niños fueran escolarizados y se sometieran a controles médicos regulares, pero esas recomendaciones no se cumplieron. Esta semana, el tribunal de L’Aquila ordenó retirar la custodia a los padres, alegando "precariedad habitacional", falta de interacción social, ausencia de ingresos estables, carencia de servicios sanitarios en la vivienda y la no asistencia de los menores a la escuela. Según el decreto, existía un riesgo grave para su "integridad física y mental". La medida implicó el traslado de los tres niños a un centro especializado, en el que la madre pudo instalarse para reducir el trauma de la separación.

Para Nathan Trevallion, que solo pudo ver a su familia durante una breve visita supervisada, la situación es devastadora. "Lo que estamos viviendo es una pesadilla", expresó a 'Corriere della Sera', recordando que apenas pudo abrazar a su esposa y a sus hijos sin poder entrar en la casa. Contó haber visto a Catherine "muy cansada y agotada", profundamente entristecida por lo ocurrido. El padre sostiene que sus hijos son "felices", que están bien cuidados y que la vida en la granja no supone ningún peligro. Su abogado, Giovanni Angelucci, defiende que la familia sigue un modelo educativo en casa permitido por la ley italiana.

La madre y los niños podrían ir a Australia si la situación no se resuelve

El caso ha dividido al país y ha desencadenado reacciones de alto nivel. La primera ministra, Giorgia Meloni, calificó la decisión judicial de "alarmante", y el viceprimer ministro, Matteo Salvini, la tachó de "vergonzosa". Ambos han cuestionado que el Estado intervenga en las decisiones de vida privada de una familia que, según Salvini, “encontró una Italia acogedora y luego les roban a sus hijos”. Meloni, además, ha contactado al ministro de Justicia, Carlo Nordio, para abordar directamente el asunto.

A escala local, el alcalde de Palmoli, Giuseppe Masciulli, también criticó la medida. Explicó que los niños están siendo sometidos a controles médicos, revisiones de vacunación y una evaluación psicológica que hasta ahora no se había podido realizar por la falta de colaboración de los padres. Masciulli ha planteado posibles soluciones para evitar la separación definitiva, como restablecer el suministro de agua corriente a la vivienda y programar encuentros semanales con la escuela. Mientras tanto, Trevallion asegura estar dispuesto a acometer mejoras estructurales -incluida la construcción de una habitación adicional que permita instalar un baño interior-, aunque quiere mantener el principio del "baño seco".

La familia ha anunciado que presentará un recurso, mientras una petición ciudadana a favor de su reunificación ha reunido decenas de miles de firmas. Trevallion dice sentirse algo más esperanzado tras ver la solidaridad recibida y las intervenciones de distintos líderes políticos. No obstante, admite que contemplan un plan alternativo: que su esposa y los niños se trasladen a Australia si la situación no se resuelve pronto, mientras él permanecería en Abruzzo para cuidar de los animales de la granja.