Una mujer da señales de vida en el ataúd justo antes de ser incinerada en Tailandia
Una mujer de 65 años, declarada muerta el sábado en Tailandia, empezó a moverse dentro del ataúd justo antes de ser incinerada en un templo budista en Nonthaburi, al norte de Bangkok. Los mismos religiosos retransmitieron en directo la noticia a través de Facebook.
Según 'Bangkok Post', el hermano menor de la mujer afirmó a los periodistas que la familia había viajado desde Phitsanulok después de que le dieran la noticia de su fallecimiento. Los trabajadores del centro religioso Wat Rat Prakongtham difundieron el vídeo del momento en que la mujer fue descubierta con vida.
La mujer empezó a moverse antes de ser incinerada
Todo comenzó cuando los trabajadores abrieron el ataúd para realizar los preparativos finales en el templo budista Wat Rat Prakongtham. La mujer comenzó a dar señales de vida y tres empleados la sacaron del féretro, la montaron en una ambulancia y la trasladaron a un hospital.
El templo, que había recibido la certificación del deceso, afirmó que la mujer se encontraba bien y que se mantendría bajo observación médica, sin dar más detalles sobre su condición médica o la causa de la creída defunción. En un vídeo que publicaron más tarde, la sexagenaria seguía con vida y fue trasladada en otra ambulancia. Pero no se conocen más detalles.
Le habían detectado hipoglucemia grave
Los médicos le detectaron el domingo una hipoglucemia grave, sin signos de haber sufrido un paro cardíaco o insuficiencia respiratoria. La familia, después de que le comunicasen su defunción, había llevado a la mujer en el ataúd para incinerarla.
El templo budista publica a diario en Facebook casos de defunciones que son atendidas en el centro, ya que ofrecen la cremación como parte de un programa de apoyo funerario llamado 'Último hogar'.