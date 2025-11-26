Dori Toribio 26 NOV 2025 - 21:17h.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha confirmado que dos guardias nacionales han recibido disparos en el centro de la ciudad

El jugador de la NFL Kris Boyd, en estado crítico tras recibir un disparo en el abdomen en un tiroteo en Nueva York

Compartir







Varias personas han resultado heridas de bala en la ciudad de Washington este miércoles, incluido al menos dos miembros de la Guardia Nacional de EEUU. El tiroteo ocurrió en el centro de Washington, cerca de la Casa Blanca. La Policía Metropolitana dijo en X que está en la escena de un tiroteo y aconsejó a las personas evitar la zona.

Tal y como informa la periodista Dori Toribio desde Washington, "el tiroteo ha sido muy cerca de donde estamos, a solo una manzana de la Casa Blanca en una estación de metro". La reportera explica que toda la zona está acordonada." La sede del Gobierno de Estados Unidos y la Secretaria de Seguridad Nacional ha confirmado que las dos personas disparados son dos miembros de la Guardia Nacional por ese despliegue que Donald Trump ordenó hace unos meses y que continuaba aquí en la capital de Estados Unidos", ha señalado.

PUEDE INTERESARTE La Policía encuentra a un hombre con un disparo en la pierna en el interior de un coche tras un tiroteo en Marbella

Por otro lado, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha confirmado que dos guardias nacionales han recibido disparos "hace unos momentos" en Washington DC, y ha pedido a la población que se "una" a ella para rezar por su recuperación. Asimismo, ha añadido que su departamento está trabajando con la Policía local para recopilar más información al respecto, según ha informado a través de su perfil en la red social X.

PUEDE INTERESARTE Cuatro muertos y 12 heridos en un tiroteo en un partido de fútbol entre institutos en Misisipi, Estados Unidos

Por su parte, la Policía de Washington DC, que ha señalado que el incidente ha tenido lugar a apenas una manzana de distancia del complejo de la Casa Blanca, ha indicado que "un sospechoso está bajo custodia". Sin embargo, no ha dado más detalles al respecto, por lo que se desconocen las causas del suceso.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Las tropas de la Guardia Nacional de varios estados han estado en Washington durante meses como parte de la ofensiva anticrimen de la Administración Trump en la capital, y que ha expandido a otras ciudades de todo el país.