Un afgano que colaboró con la CIA es el supuesto autor del tiroteo en Washington: los motivos del ataque

Heridos dos agentes de la Guardia Nacional de EEUU en un tiroteo en el centro de Washington DC

Compartir







Un afgano de 29 años, es el supuesto autor del atentado contra dos miembros de la Guardia Nacional de este pasado miércoles en Washington, en Estados Unidos. Los tres hombres, tanto el atacante como los guardias nacionales están en el estado crítico.

El atacante fue colaborador de Estados Unidos, también de la CIA, por ejemplo, en Afganistán durante las operaciones y la invasión en aquel país. Entró en Estados Unidos, cuando las tropas de estadounidenses tuvieron que retirarse de Kabul. El presidente Donald Trump ha paralizado el proceso de concesión de asilo a todo ciudadano afgano tras lo ocurrido.

El sospechoso participó en escuadrones antiterroristas allí en Afganistán, en misiones de detención o eliminación de terroristas. Cada vez se van conociendo más detalles del atacante, por ejemplo, que cruzó el país entero para llevar a cabo ese ataque. La Sara Canals ha explicado desde Washington la último información sobre este tiroteo.

Cómo planificó el ataque

El sospechoso viajó de costa a costa del país conduciendo durante más de 40 horas con un revólver y con la intención de perpetrar este atentado. Y gente cercana a él, gente de su entorno, ha contado a las autoridades que estas unidades encubiertas le habían traumatizado. Son operaciones que varias organizaciones de derechos humanos califican como escuadrones de la muerte por su brutalidad. Sin embargo, aún desconocemos de momento qué le motivó a llevar a cabo este ataque, aunque el FBI lo investiga por ahora como un acto terrorista.