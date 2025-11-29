Investigan a un ginecólogo belga por agresión sexual tras más de 150 denuncias telefónicas

El ginecólogo belga fue suspendido temporalmente de su cargo en el Hospital Universitario de Amberes y en un hospital de Tienen

Varias pacientes describieron tocamientos sin consentimiento y el doctor, a través de su abogado, ha negado todas las acusaciones

Compartir







La Fiscalía de Lovaina, en Bélgica, ha anunciado este sábado que ha abierto una investigación judicial a un ginecólogo empleado en dos hospitales del país tras una denuncia ante la Policía por agresión sexual y más de 150 telefónicas.

El hombre fue suspendido temporalmente de su cargo en el Hospital Universitario de Amberes y en un hospital de Tienen este pasado jueves, tras conocerse a través del periódico flamenco 'De Morgen' los testimonios de varias pacientes que alegaron comportamiento inapropiado.

En los últimos días, el Centro Flamenco de Denuncias sobre Conductas Transgresivas ha abierto hasta tres líneas telefónicas debido al elevado número de llamadas para denunciar al mismo doctor.

Las víctimas denuncian actitudes inapropiadas

"Nunca habíamos vivido algo así. Incluso después de los programas sobre abuso en la Iglesia, no hemos tenido que hacer esto. El teléfono no para de sonar", explicó a medios belgas Liesbeth Wyseur, de la Agencia flamenca para la Justicia y el Cumplimiento de la Ley.

PUEDE INTERESARTE Absuelven a un médico de la Jefatura de Policía juzgado por un caso de acoso sexual a una agente en 2017

Wyseur añadió que, al cierre de la noche del viernes, ya se habían recibido más de 150 quejas sobre el médico en cuestión. Las víctimas describieron tocamientos sin consentimiento y actitudes inapropiadas por parte del médico.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La Fiscalía de Lovaina ha asegurado este sábado que "las víctimas aún pueden presentar una denuncia penal ante la Policía o los tribunales. Cada denuncia será registrada y se le dará seguimiento en colaboración con unidades policiales especializadas".

Una paciente que acudió a su consulta hace 20 años afirmó a los medios que el ginecólogo le hizo subirse completamente desnuda a la báscula, tras lo cual se le acercó por detrás y le dio una palmada en el trasero. "No me sentí cómoda con ello y hasta el día de hoy me arrepiento de no haber dicho nada", dijo.

El doctor belga, a través de su abogado, ha negado todas las acusaciones.