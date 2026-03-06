La Policía francesa sospecha que el casero detenido por la muerte de Dalian Peña habría cometido prácticas de canibalismo

El casero detenido en París confesó haber matado a Dalian Peña por “una deuda de alquiler”

Compartir







ParísLa Policía francesa sospecha de prácticas de canibalismo del casero detenido por la muerte de Dalian Peña. El supuesto asesino de Dalian Peña ha sido enviado a prisión provisional mientras las autoridades parisinas investigan las causas que rodearon el macabro crimen del joven guipuzcoano de 33 años a manos de su casero.

En la confesión del casero, un hombre de 50 años aseguró que una “deuda de alquiler” fue lo que motivó a la pelea que acabó con la vida del español a quien más tarde descuartizó en numerosos trozos. Para transportar y deshacerse del cuerpo, decidió seccionarlo. Los policías se incautaron de un cuchillo de cocina y otros elementos susceptibles de haber sido utilizados.

PUEDE INTERESARTE Los Mossos investigan el asesinato de un hombre de 51 años en Balsareny, Barcelona

Carne dentro de una cacerola

Los agentes encontraron diferentes partes de su cuerpo en varios lugares de la vivienda de dos plantas que había alquilado, localizada en el número 9 de la villa Bel Air, según 'Le Parisien'.

Según las fuentes policiales, una cabeza que correspondía a la descripción de la víctima estaba en el cuarto de baño, el tronco en una caja de plástico y había más restos debajo de una lona manchada de sangre, así como junto con carne de origen no identificado dentro de una cacerola.

PUEDE INTERESARTE Condenan a los asesinos de Matilde Muñoz en Indonesia a 18 años de cárcel

Una de las vías que estudia la policía francesa son las sospechas sobre las intenciones del presunto asesino, y sobre eventuales prácticas de canibalismo, al haber encontrado restos en diferentes recipientes, incluida una cacerola.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Otro elemento pendiente de esclarecimiento es que el sospechoso tenía en su poder el carné de identidad de otra persona a la que se estaba tratando de localizar. La policía judicial que se encarga del caso ha interrogado a personas del vecindario para tratar de obtener informaciones, en particular del detenido.

Alerta de la tía de la víctima

Fue la tía de Dalian quien llevaba varios días sin noticias de él, la que avisó a la policía después de haberse desplazado a la casa, en la que nadie le respondía, y de haber visto que su sobrino tenía aparcado su coche allí.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Los bomberos que acudieron en primer lugar se encontraron al propietario, un hombre que se negó en un primer momento a darles acceso, lo permitió cuando llegaron las fuerzas del orden. Fue entonces cuando viéndose sin escapatoria se derrumbó y reconoció haber sido el autor de la muerte.

El entorno de Dalian, completamente conmocionado

Sus familiares y amigos no asimilan lo ocurrido y se muestran en “shock” por el suceso. “Estamos en estado de shock tras su asesinato, queremos que se haga justicia”, confiesa a ‘El Diario Vasco’ Ruben Alves, amigo del joven, quien también reveló las discrepancias que tenía Dalian con su casero.

“Fue tremendo”, resume Alves, cuando su hermana le llamó para contarle que Dalian había muerto asesinado a manos de su casero. El cadáver descuartizado fue hallado el lunes por la noche en el interior de un inmueble de Saint-Denis, en París.

Dalian trabajaba como soldador en París desde hacía seis años

Allí vivía Dalian desde hacía seis años. El se mudó a la capital gala a “probar suerte” y acabó trabajando de soldador. La incredulidad reina entre los amigos y familiares del joven vasco. Para ellos, “es imposible”, que no conocían ninguna señal que acabara con un trágico desenlace como el ocurrido. Lo definen como “un artista, un risueño. Siempre con una sonrisa en la boca y haciendo cosas. Le encantaba viajar”, resume su amigo.