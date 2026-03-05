En el sexto día de los ataques de EEUU e Israel contra Irán, los simpatizantes del régimen piden venganza en las calles de la capital

Irán niega haber cerrado el estrecho de Ormuz: "Los barcos y los buques han dejado de atravesar la zona porque tienen miedo"

Compartir







Este jueves se han cumplido seis días desde que Israel y Estados Unidos comenzaron su ofensiva contra Irán. Allí el ejército israelí ha protagonizado varios ataques a gran escala sobre Teherán y han movilizado miles de reservistas. Pero, no solo se atacan instalaciones militares o plantas nucleares, también edificios residenciales, algo que ha sembrado el temor y la tensión en las calles de la capital iraní. Allí, los seguidores del régimen de los ayatolás se siguen manifestando. Informan en el vídeo Catalina Gómez y Cristian Cano.

En muchas de las plazas más importantes de Teherán, los simpatizantes de la República Islámica se concentran para mostrar su dolor por la muerte del líder Ali Jamenei y también cantando eslóganes de apoyo al régimen y en contra de EEUU e Israel. El eslogan que más se escucha es "venganza".

PUEDE INTERESARTE La Casa Blanca asegura que el Gobierno español ha acordado "cooperar" con el Ejército estadounidense

Y es que la presión del conflicto no afloja. Aseguran que han lanzado unas 6.000 municiones contra Irán, que habrían eliminado ya el 80% de las defensas antiaéreas del país, unos 2.500 bombardeos contra almacenes de munición, contra lanzaderas de misiles, hangares de aviación y también contra barrios residenciales. ç

Una población atrapada entre la guerra y el régimen

La población civil está atrapada entre la guerra y el régimen, que no termina de caer, aunque su capacidad de ataque se va ralentizando. Los lanzamientos de misiles desde Irán han disminuido un 88% desde el sábado, los de drones un 90%.

PUEDE INTERESARTE Pakistán eleva a más de 480 los supuestos talibanes muertos, desde el inicio de sus ataques contra Afganistán

Aún así, Irán mantiene la capacidad de expandir la guerra. Ahora ha llegado al Cáucaso. Azerbaiyán ha sido blanco de drones iraníes que han alcanzado la terminal de pasajeros del aeropuerto de Najich..

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Los daños son graves y hay varios heridos. Es la primera vez que Irán ataca a un estado exsoviético. La escalada es significativa, toda una advertencia para que los países vecinos no colaboren con Estados Unidos e Israel.

Además, Irán ha lanzado está embarcación a control remoto contra un petrolero estadounidense en aguas del Golfo Pérsico frente a las costas de Kuwait. Sería una respuesta al hundimiento de su fragata en Sri Lanka.