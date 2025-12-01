Lluís Tovar Blanca Agost 01 DIC 2025 - 22:42h.

En lo económico, la UE ha pedido a terceros países que solo prohíban las exportaciones en las zonas afectadas

Los peligros de la peste porcina: "La supervivencia del virus puede ser de meses, incluso años"

Compartir







La Unión Europea teme que el brote de peste porcina pueda generar confusión y afecte a las exportaciones comunitarias. Por eso ha decidido enviar a Cataluña a varios expertos para analizar la situación sobre el terreno.

Bruselas se ha puesto en guardia y este martes aplicará una primera medida de contención urgente para evitar que la situación se descontrole. Por ello, desde mañana van a llevar ya sobre el terreno veterinarios expertos en fauna silvestre con el objetivo de asesorar a las autoridades locales para que apliquen todas las medidas de prevención que están al alcance de las leyes europeas.

Esto en la parte sanitaria, porque en la económica, la Comisión Europea también ha querido hacer un llamamiento a los terceros países para que solo prohíban las exportaciones de carne de cerdo de las zonas afectadas y no castigar al resto de un sector que es clave para la economía española.

La exportación de carne de cerdo

Lo cierto es que ya hay consecuencias económicas por este brote, aunque, de momento, son limitadas. Sí, consecuencias porque ya se han paralizado algunas exportaciones. España exporta cerdo por valor de 8.800 millones de euros. 5.100 van a la Unión Europea y ahí solo se limita la carne que llega de esa zona. Fuera de la Unión Europea, el principal mercado es China, con 1.100 millones, y China también limita, amplía un poco más, pero limita a la zona de Barcelona.

PUEDE INTERESARTE Recogen los restos de un jabalí atropellado por un tren en Cerdanyola del Vallès en plena crisis por la peste porcina

Después de China es Japón, con 787 millones de euros y Japón sí prohíbe la compra de carne en toda España. El sector está muy preocupado. España es el primer productor de carne de la Unión Europea y el tercero de todo el mundo. Por poner una cifra para que nos demos cuenta de la importancia del sector en España, cada año se sacrifican 56 millones de cerdos, que son más que toda la población española.