Kaja Kallas ha reaccionado con cautela ante el anuncio de Donald Trump de interrumpir de forma permanente la migración

La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, ha reaccionado este viernes con cautela ante el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de interrumpir de forma permanente la migración procedente "de todos los países del tercer mundo".

En la rueda de prensa posterior al décimo Foro Regional de la Unión por el Mediterráneo (UpM), que ha tenido lugar en el Palau de Pedralbes de Barcelona, Kallas ha dicho haber tenido conocimiento de este anuncio en el transcurso de los debates con los representantes euromediterráneos, por lo que desconocía los detalles.

No obstante, ha señalado que "una cosa es la declaración" que pueda hacerse en un primer momento y otra "las propuestas legislativas" en que puede acabar traduciéndose ese anuncio.

La respuesta de José Manuel Albares

"Ya veremos lo que llega", ha comentado Kallas, quien ha subrayado que, en cualquier caso, "las políticas de migración son potestad de cada uno de los países".

También preguntado por este asunto, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha remarcado que "el presidente de los Estados Unidos es muy libre de decidir aquello para lo que los ciudadanos norteamericanos lo han escogido".

Albares ha remarcado, eso sí, que el Gobierno sitúa, "en todo lo que toca a la política migratoria, los derechos humanos en el centro de los derechos de todo refugiado, todo asilado, todo migrante".