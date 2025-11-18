Tragedia en República Democrática del Congo: el dramático derrumbe de una mina deja al menos 100 muertos

El video, grabado por alguien del pasaje, muestra al avión en aproximación final antes de estrellarse al tocar tierra

La pasajeros que iban en un avión en dirección a la ciudad de Kolwezi, en Congo, vivieron un accidente que dificilmente podrán olvidar. El vuelo, que había despegado con normalidad, comenzó a mostrar señales de inestabilidad pocos minutos antes del aterrizaje. Algunos pasajeros comentaban que sentían una vibración extraña, otros miraban por las ventanillas tratando de encontrar alguna explicación, pero nada podía prepararlos para lo que estaba a punto de ocurrir.

Las turbulencias comenzaron a ser más exageradas, y el pánico se apoderó en los asientos. Al final terminaron entre llamas tras un aterrizaje forzoso en el aeropuerto, cuando el piloto, en un acto desesperado por salvar vidas, decidió descender pese a la falta de control total de la aeronave.

En las imágenes se pueden ver cómo los pasajeros saltan del avión y corren a toda velocidad mientras las llamas se van expandiendo en el interior de la aeronave. Algunos intentan arrastrar maletas que finalmente abandonan; otros buscan a familiares entre el humo, gritando nombres. Varios equipos de emergencia corren hacia el aparato mientras intentan abrir paso entre los restos esparcidos por la pista. Entre los afectados estaba el ministro de Minería de la República Democrática del Congo, que aterrado, huye por miedo a una posible explosión.

Los servicios de rescate tardaron varios minutos en controlar el fuego, minutos que para los supervivientes se sintieron como una eternidad. A pesar del pánico, varios pasajeros aseguraron que fue un milagro que la mayoría lograra salir con vida.