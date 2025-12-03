Zoe Armenteros 03 DIC 2025 - 11:35h.

El Comité de Cuentas Públicas investigará los contratos de arrendamientos de otros miembros de la corona británica

El príncipe Andrés recibió a Jeffrey Epstein en el Royal Lodge, en Windsor, tras la orden de arresto contra el pederasta

El Comité de Cuentas Públicas (PAC) publicó este martes los detalles del contrato de arrendamiento del ex príncipe Andrés, que será el punto de partida de una investigación sobre los acuerdos patrimoniales de la Familia Real ante las dudas sobre los favorables acuerdos de alquiler de los que disfrutaba en Windsor. El hermano del Rey Carlos III, caído en desgracia por sus vínculos con la trama pedófila de Jeffrey Epstein, fue expulsado de la residencia real y despojado de sus títulos.

El Patrimonio de la Corona ha revelado que el hasta ahora príncipe Andrés abandonó su residencia en Royal Lodge, Windsor, el 30 de octubre, con un preaviso mínimo de 12 meses según los términos de su contrato de arrendamiento. Durante ese tiempo, Andrés Mountbatten Windsor siguió siendo responsable de los gastos de mantenimiento y reparación de la propiedad.

Al conocerse los detalles sobre el contrato de arrendamiento se produjo una corriente de indignación popular al descubrirse que Andrés había vivido -nunca mejor dicho- como un príncipe. Solo había pagado una renta mínima durante más de 20 años, tras un desembolso inicial de 8,5 millones de libras entre 2003 y 2005. El Patrimonio de la Corona también confirmó que Andrés no recibirá ninguna compensación por dejar a la casa sin previo aviso, debido a la magnitud de las reparaciones necesarias, como reveló The Telegraph.

El Comité de Cuentas públicas investigará los contratos de arrendamientos de otros miembros de la familia real británica

El Comité de Cuentas Públicas del Parlamento británico ha considerado suficiente con esto para abrir una investigación sobre el patrimonio de la Casa Real y los contratos de arrendamientos que tiene con otros miembros de la familia real. El presidente del comité, Geoffrey Clifton-Brown, ha explicado que la información recibida por la Corona "constituye claramente la base para una investigación", que se llevará a cabo el próximo año.

Por lo pronto, el comité no ha descartado citar a miembros de la familia real y tampoco está claro si Andrés Mountbatten Windsor podría ser llamado a declarar sobre su contrato de arrendamiento en Windsor.