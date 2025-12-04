Mogherini ha defendido su inocencia y ha prometido colaborar con la justicia belga para aclarar los hechos que se le imputan

Federica Mogherini, exjefa de la diplomacia de la UE, en libertad con cargos por fraude y corrupción en contratación pública

La rectora del Colegio de Europa en Brujas, Federica Mogherini, ha dimitido de su cargo al frente de la institución educativa apenas 24 horas después de ser acusada de delitos de fraude y corrupción en contratación pública.

"En consonancia con el máximo rigor y equidad con que siempre he desempeñado mis funciones, hoy he decidido dimitir como rector del Colegio de Europa y director de la Escuela Diplomática de la Unión Europea", ha explicado Mogherini en un comunicado personal difundido por el Colegio de Europa.

La ex Alta Representante de la Unión Europea hasta 2019 ha defendido los logros conseguidos junto a la comunidad de la prestigiosa entidad educativa que dirigía y ha subrayado que el Colegio de Europa "continuará en el camino de la innovación y la excelencia trazada durante estos maravillosos cinco años".

Mogherini se ha despedido agradeciendo "la confianza, estima y apoyo" recibido por los estudiantes, profesores, personal y exalumnos del Colegio y la Academia. "Ha sido un honor y un placer para mí servir a la comunidad del Colegio y a su misión", concluye.

Mogherini, que ha defendido su inocencia, promete colaborar con la justicia

La hasta ahora rectora del Colegio de Europa en Brujas, este miércoles tras ser imputada, había expresado su confianza en la justicia, y ha asegurado que colaboraría con las autoridades belgas, con la vista puesta en "que se comprobara la corrección de las acciones de la Academia", el proyecto en el centro de las investigaciones por un posible fraude.

Las autoridades que la investigan sospechan que el Colegio de Europa, bajo su dirección, optó con información privilegiada a la licitación para la formación a diplomáticos que finalmente ganó.

La política italiana fue detenida el martes en Bélgica en el marco de una investigación abierta a instancias de la Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés) junto a otro miembro de la dirección del Colegio de Europa y a un alto funcionario de la Comisión Europea, Stefano Sannino, que en el momento de los hechos investigados (2021-2022) cuando ocupaba el cargo de secretario general del Servicios Europeo de Acción Exterior y era el 'número 2' del entonces Alto Representante europeo, Josep Borrell.