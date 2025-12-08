La abogada de Donald Trump, Alina Habba, ha dimitido como fiscal de Nueva Jersey al ejercer sin aprobación del Senado

Alina Habba, abogada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha presentado este lunes su renuncia como fiscal general para el estado de Nueva Jersey por ejercer el cargo sin la necesaria aprobación del Senado.

Habba ha anunciado su dimisión en sus redes sociales a raíz del fallo de agosto de un tribunal federal, que declaró su inhabilitación al entender que estaba desempeñando el cargo "sin autoridad legal". Un tribunal federal de apelaciones confirmó por unanimidad esa decisión la semana pasada, y el Departamento de Justicia no la ha apelado.

Así pues, Habba ha presentado su renuncia "para proteger la estabilidad e integridad del cargo", aunque mantendrá su otro rol, más difuso, como es el de asesora principal del Fiscal General para Fiscales Federales.

El comunicado de la abogada

"No confundan acatamiento con rendición. Esta decisión no debilitará al Departamento de Justicia ni a mí. Mi lucha se extenderá ahora por todo el país. No se equivoquen: pueden sacar a la chica de Nueva Jersey, pero no pueden sacar a Nueva Jersey de la chica", ha defendido Habba "Durante cuatro años, luché contra la guerra legal dirigida al presidente Trump y contra la política que infecta nuestro sistema de justicia. Lo que estos obstruccionistas no entendieron es que mi lealtad no es hacia la política, un título o un código postal. Es hacia este gran país".

"Como resultado del fallo del Tercer Circuito, y para proteger la estabilidad e integridad del cargo que amo, he decidido renunciar a mi rol como Fiscal Federal del Distrito de Nueva Jersey. Pero no confundan el cumplimiento con la rendición. Esta decisión no debilitará al Departamento de Justicia y no me debilitará a mí.".