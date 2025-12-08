El Atolón de Aldabra de las Seychelles es una de las zonas paradisiacas que comienza a desaparecer por la invasión del plástico

Qué son los disruptores endocrinos: los tóxicos que encontramos en la ropa, el maquillaje o cualquier objeto de uso cotidiano

Compartir







Uno de los mayores paraísos del mundo, la Seychelles, recibe 500.000.000 de toneladas de plástico, sobre todo procedentes de Asia. Informativos Telecinco ha hablado con la UNESCO para ver cómo se trabaja en la zona, recogiendo todos esos residuos que, por cierto, se reciclan de manera inmediata en un laboratorio flotante.

El atolón de Aldabra es un lugar protegido por la UNESCO, un paraíso casi desierto. Aquí habita la mayor población de tortugas gigantes, más de 100.000. Pero este lugar que parece casi mágico, está siendo invadido por una gran cantidad de plásticos. Es la última costa a la que ha llegado 'Plastic Odyssey'. Así es cómo trabaja este equipo.

PUEDE INTERESARTE Las bolsitas de té comerciales liberan millones de microplásticos que pueden afectar a nuestro organismo

"Estamos sacando todo el material para la bioseguridad y asegurar que no tenemos arena o partículas que lleguen de otras zonas. Como se trata de una isla desierta, el 100% de los desechos vienen del mar". "En el atolón, pues hay más de 500 toneladas de plástico es donde se concentra una gran mayoría de los desechos plásticos provenientes de Asia", explica Tales Carvalho, experto de la Unidad de Patrimonio Natural de la UNESCO.

Qué hacen con el plástico que recogen y transforman

Cada minuto se vierten al océano 19 toneladas de residuos plásticos. El equipo mapea la zona "para poder identificar cuáles son los puntos donde se se se ha acumulado la mayor cantidad de basura".

Tras la recogida, el plástico llega a la embarcación. A bordo, un laboratorio flotante, trituradora, compactadora, reciclaje instantáneo. Con la cosecha plástica de los últimos días se elaboran estos bancos, aunque el plástico sigue su ruta. "Es un problema que no va a desaparecer pronto y por eso urge combatir esa amenaza que es global". No hay tiempo para quedarse sentado.