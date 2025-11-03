Los disruptores endocrinos son una de las sustancias más toxicas y con mayor presencia en los objetos cotidianos

Alexandra Henríquez, ginecóloga, sobre los disruptivos endocrinos: "El 90% de los niños españoles está orinando microplásticos todos los días"

Compartir







Muchas personas no conocen todavía el significado de los disruptores endocrinos, pero los médicos están alertando cada vez más de sus riesgos. Son sustancias tóxicas presentes, por ejemplo, en muchas de nuestras cocinas, también en los supermercados, en objetos de uso cotidiano, en cosméticos que solemos utilizar en el baño o en otros productos que utilizamos cada día, por ejemplo, en el teflón de las sartenes, en las cápsulas de café o en las botellas de plástico, en las botellas de agua. Muchas veces los ingerimos sin darnos cuenta y pueden causar graves daños hormonales. Según informa en el vídeo Antonio Lasso.

Con tan solo un gesto el doctor Nicolás Olea es capaz de detectar elementos nocivos: "Cuando metes una bolsa de té en un recipiente con agua a 95 grados, se libera billones de microparículas". Estas micropartículas son los disruptores endocrinos."Hay más de 145.000 compuestos químicos".

Sus nombres componen un trabalenguas, 'bisfenola', 'eftalachos', 'perfluorados': "Y uno de los grandes aspectos de exposición es el plástico". Se esconden en una cápsula de café, esas que han desplazado a la cafetera tradicional o en las botellas de agua en un litro se almacenan 300.000 micro plásticos. "La botella de agua no es reutilizable. Lo que las personas tenemos más frecuentemente en el intestino microplásticos y microfibras que localmente producen inflamación". Ante este problema que afecta a toda la población, una de las soluciones es "sacar el plástico del frigorífico y utilizar el vidrio que todavía tenemos".

Cómo afrontar este problema

Cocinar en una sartén antiadherente puede resultar poco saludable: "Algo de la sartén pasa la tortilla, se incorporan a tu organismo y ya no saben por dónde salir". Estos tóxicos se encuentran en la ropa, en los muebles, prácticamente vivimos rodeados de estas sustancias, siempre expuestas a la regulación: "Tienen listas para prohibición, pero la ejecución y esas reglamentaciones es muy lenta". Parece imposible escapar de ellas: "Siempre hay una innovación que te incorpora algo". Aunque el doctor ha recetado 80 recomendaciones para evitarlas.