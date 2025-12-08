Gonzalo Barquilla 08 DIC 2025 - 15:12h.

Un hombre presuntamente implicado en un robo murió en Torremolinos tras sufrir una parada cardiorrespiratoria al ser reducido

Investigan la muerte de un hombre al caer desde lo alto de un edificio en Matalascañas, Huelva

Compartir







Un hombre de 35 años perdió la vida este pasado domingo en un locutorio de la localidad malagueña de Torremolinos tras sufrir una parada cardiorrespiratoria al ser reducido por agentes de la Policía Nacional por un presunto robo con violencia.

Así lo recogen fuentes como 'Diario Sur'. Los agentes recibieron el aviso del 112 y cuando llegaron comprobaron que el individuo permanecía en el interior del local en un "avanzado estado de agitación". Los hechos ocurrieron en la calle Hoyos.

PUEDE INTERESARTE Roban un Rolex y un Cartier mientras los dueños entrenaban en un gimnasio de Sevilla

La persona que alertó a los agentes explicó, sobre las 19:45 horas, que habían "encerrado" al hombre en el locutorio para que no pudiera escapar, según las fuentes citadas. Los agentes redujeron y detuvieron al sospechoso, pero "dado su estado", requirió una ambulancia.

El hombre había sido expulsado de un local de comida turca antes de acceder al locutorio

El presunto artífice del robo entró en parada cardiorrespiratoria y, aunque tanto los agentes como los sanitarios del Centro de Emergencias Sanitarias 061 le practicaron las maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP), estas no dieron resultados. Tanto la Policía Nacional como el 061 comunicaron el fallecimiento del varón, de 35 años, al 112. De esta manera, se activó el protocolo y hasta el lugar se desplazó la comitiva judicial para proceder al levantamiento del cadáver.

PUEDE INTERESARTE Desarticulado un grupo criminal dedicado al robo de marihuana en la costa de Granada

El rotativo mencionado recoge que algunos testigos han apuntado que el hombre entró en un local de comida turca vociferando y en estado de embriaguez. Posteriormente, el personal de ese establecimiento le echó del lugar y, entonces, accedió al locutorio.