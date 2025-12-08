La Policía informa de que no hay que lamentar víctimas en el centro comercial Storo Storsenter

Tras registrar todo el centro comercial de la capital noruega, se procede a la reapertura

La Policía de Noruega ha informado de la detención de un joven de 19 años como presunto autor de un tiroteo en un centro comercial de Oslo, la capital del país, sin que se haya reportado víctimas.

Hasta 12 patrullas de la Policía se ha desplazado al centro comercial Storo Storsenter, en Oslo.

La Policía ha registrado el centro comercial en busca de posibles heridos y de otras personas implicadas, según un comunicado.

Reabren el centro comercial

Sin embargo, pasadas las once de la mañana la Policía consideró la alerta finalizada y permitió la reapertura del centro comercial, según informa el diario 20 Minutos.

El joven de 19 años ha sido detenido como autor del tiroteo en la capital noruega. No ha habido que lamentar víctimas.

"Ha sido un incidente muy grave, y deberíamos alegrarnos de no estar ante uno aún más grave con heridos. Llegamos con mucha rapidez al lugar y logramos controlar al sospechoso enseguida" ha asegurado la Policía noruega.