El sospechoso del tiroteo contra dos miembros de la Guardia de EEUU se declara inocente

El hombre acusado de disparar contra dos miembros de la Guardia Nacional de Estados Unidos se ha declarado inocente

Un afgano que colaboró con la CIA, el supuesto autor del tiroteo en Washington: había planificado el ataque

Compartir







El hombre acusado de disparar contra dos miembros de la Guardia Nacional de Estados Unidos, en un ataque en las proximidades de la Casa Blanca que se saldó con un muerto y un herido, se ha declarado inocente en una comparecencia en la que ha participado desde el hospital de forma virtual.

Ramanulá Lakanwal, ciudadano afgano de 29 años, ha sido acusado formalmente en el Tribunal Superior de Washington DC de un cargo de asesinato, dos de agresión con intención de matar y uno de posesión de arma de fuego durante un acto violento, de los que se ha declarado inocente.

PUEDE INTERESARTE Donald Trump tacha de "terrorismo" el tiroteo contra dos miembros de la Guardia Nacional que atribuye a un ciudadano afgano

El sospechoso se encuentra actualmente en el hospital recuperándose de las heridas de bala que sufrió cuando otro miembro de la Guardia Nacional le disparó durante el incidente. Desde la cama, donde estaba acostado cubierto con una manta, se ha quejado de los dolores que sufre, según recoge la cadena de televisión estadounidense ABC.

Las operaciones le habían traumatizado

La semana pasada Lakanwal --que colaboró con el Gobierno estadounidense en Afganistán-- disparó contra dos agentes de la Guardia Nacional a escasas manzanas de la Casa Blanca, que quedaron en estado crítico, si bien una de ellas sucumbió posteriormente a las heridas sufridas.

PUEDE INTERESARTE El jugador de la NFL Kris Boyd, en estado crítico tras recibir un disparo en el abdomen en un tiroteo en Nueva York

El sospechoso viajó de costa a costa del país conduciendo durante más de 40 horas con un revólver y con la intención de perpetrar este atentado. Y gente cercana a él, gente de su entorno, ha contado a las autoridades que estas unidades encubiertas le habían traumatizado.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Son operaciones que varias organizaciones de derechos humanos califican como escuadrones de la muerte por su brutalidad. Sin embargo, aún desconocemos de momento qué le motivó a llevar a cabo este ataque, aunque el FBI lo investiga por ahora como un acto terrorista.