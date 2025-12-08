El fuego se produjo en un inmueble situado en A Graña, en la parroquia de San Xiao do Camiño, Palas de Rei

Entre las seis personas hospitalizadas hay un hombre de 66 años, tres mujeres de 27, 39 y 67 años, y un menor

Compartir







LugoUna mujer de 51 años ha fallecido y otras seis personas, entre ellas un menor, han tenido que ser trasladadas al hospital de Lugo tras declararse un incendio la pasada madrugada en una vivienda en el municipio de Palas de Rei (Lugo).

El 112 Galicia ha informado este lunes de que el fuego se produjo en un inmueble situado en A Graña, en la parroquia de San Xiao do Camiño, Palas de Rei.

Sobre las 6:15 horas, uno de los afectados contactó con el 112 para informar de que su casa estaba ardiendo y de que en el interior permanecían varios miembros de su familia.

PUEDE INTERESARTE Muere una mujer al caerle una nevera encima en Santiago de Compostela: su hermana dio la voz de aviso

Allí se trasladó un operativo en el que participaron las urgencias sanitarias, los Bomberos de Chantada, el Grupo de Emergencias Supramunicipales de Monterroso y la Guardia Civil.

A su llegada, los agentes de la Guardia Civil advirtieron que una de las personas no había logrado salir de la vivienda.

Los bomberos trabajaron para apagar el fuego, que se originó en la parte baja del inmueble y quemó el soportal de madera y diversos adornos navideños, por lo que se baraja si un cortocircuito en los adornos pudo provocar el incendio.

Finalmente, el personal sanitario confirmó el fallecimiento de una persona, localizada en una de las habitaciones. La fallecida es una mujer de 51 años, ha informado posteriormente Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

Entre las seis personas efectadas, que fueron trasladadas al Hospital Lucus Augusti de Lugo, se ha conocido los datos de cinco de ellas: un hombre de 66 años, tres mujeres de 27, 39 y 67 años, y un menor-

Al lugar del accidente se trasladaron tres ambulancias asistenciales y personal sanitario del PAC de Palas de Rei.