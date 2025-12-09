Las palabras que han trascendido las pronunció cuando no sabía que estaba siendo grabada y después de que unas activistas boicoteasen un show del humorista Ary Abittan

Ary Abittan enfrentó una acusación de violación archivada por la justicia francesa: las activistas interrumpieron su espectáculo al grito de 'violador'

Brigitte Macron, esposa de Emmanuel Macron, presidente de Francia, se encuentra hoy en el foco y en el centro de la polémica después de que hayan trascendido unas palabras que pronunció en el marco de una conversación privada y en referencia al acto de un grupo de feministas: “Si salen unas malditas idiotas, las vamos a echar a patadas”, dijo.

Se refería concretamente a unas activistas que interrumpieron el pasado sábado el espectáculo del humorista Ary Abittan, quien en 2021 se enfrentó a una acusación de violación que fue archivada por la Justicia francesa. Con sus palabras, que han salido a la luz tras ser publicadas por ‘Public’, –web especializada en noticias del corazón–, la esposa del presidente francés se posicionaba en apoyo al humorista.

El boicot del colectivo feminista al último show de Ary Abittan al grito de ‘violador’

Acusado de violación en 2021, su caso fue archivado el pasado mes de enero en los tribunales franceses. Este sábado, sin embargo, activistas del colectivo feminista #NousToutes, se presentaron en uno de sus espectáculos en la sala parisina Folies Bergère y lo boicotearon al grito de ‘Abittan violador’.

Entre mensajes reivindicativos y clamando justicia, volvieron a señalar al humorista, generando nuevamente gran revuelo en torno a su figura.

Brigitte Macron y las palabras de la polémica: “Las vamos a echar a patadas”

La polémica alrededor de la primera dama de Francia llegó justo un día después de ese boicot. Brigitte fue captada entre bastidores cuando, acompañada de su hija Tiphaine y sin saber que la estaban grabando, se dirigió humorista, que le confesó sentir “miedo” ante la situación que estaba atravesando. Fue entonces cuando ella intentó calmarle, llegando a afirmar que echarían “a patadas” a esas “malditas idiotas”, a las que se refirió también como “bandidas enmascaradas”, dada la indumentaria con la que se presentaron para irrumpir el acto de Abittan.

Desquitándose en esos términos contra el colectivo feminista para brindar apoyo al humorista, la reacción de los distintos grupos políticos al publicarse sus palabras no tardaría en llegar. Desde el partido principal de la izquierda en el país, La Francia Insumisa (LFI), han denunciado que la esposa del presidente “insulta a las feministas movilizadas”, recordando además que el archivo de la causa contra el humorista “no tapa la palabra y la baja médica de una mujer”.

Entre las críticas recibidas, sin embargo, desde el entorno de Brigitte Macron aseveran que la primera dama francesa no estaba cargando contra las feministas, sino específicamente contra el "método radical" y las formas utilizadas por ciertas activistas para llevar a cabo actos como el ocurrido durante el show de Abittan.