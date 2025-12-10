María Corina Machado se reencontrará con su familia en Oslo tras dos años separados: saludará en el balcón y se producirá el esperado abrazo

El Instituto Nobel confirma que María Corina Machado llegará a Oslo, pero no estará en la ceremonia de entrega

La salida clandestina de María Corina Machado, de su escondite en Venezuela, representa una nueva fase en la crisis que atraviesa ese país. Su viaje a Oslo plantea muchos interrogantes también sobre su futuro, sobre si podrá regresar después a Venezuela. De momento, podrá volver a abrazar a su familia después de más de dos años sin verles. Lluís Tovar se encuentra en Oslo para explicar cómo será el reencuentro familiar. Informa en el vídeo Sonia Losada.

Toda esta situación es excepcional. Es lo que ha tenido que hacer para salir de Venezuela. Según varios medios estadounidenses, lo ha hecho en barcos, sorteando incluso malas condiciones meteorológicas y recorriendo hasta 70 km hasta llegar a la isla caribeña de Curazao, todo ello bajo protección estadounidense. Había mucha expectación, no solo esta tarde, también durante todo el día de hoy de decenas de venezolanos que se han desplazado aquí en Oslo, que tendrán que esperar hasta mañana para verla.

De momento, el día de hoy será recordado porque su hija ha sido quien ha recogido el premio en una gala muy emotiva en la que tanto ella como el comité del Nobel han cargado contra Nicolás Maduro y le han implorado que abandone el poder.

Piden a Maduro que acepte el resultado de las elecciones

La pompa de los Nobel se rendía al alma llanera de Venezuela. La patria de la galardonada que no estaba allí. En la sala se ha escuchado su voz: "Estoy muy triste porque no podré llegar a tiempo para la ceremonia, pero estaré en Oslo". Es difícil salir de Venezuela cuando el premio que vas a recibir denuncia la brutalidad de la dictadura bajo la que vives. En la ceremonia se reflejaban historias de perseguidos, desaparecidos, torturados, agredidos sexualmente y asesinados por el régimen de Maduro, que ha narrado emocionado el presidente del Comité del Nobel y pedía al dictador: "Señor Maduro, acepte el resultado de las elecciones y renuncie".

A pesar de la ausencia de su madre, el mundo ha podido escuchar a Corina en la voz de su hija Ana: "Venezuela respirará de nuevo y abriremos las puertas de las cárceles". Tras este premio está en la historia de cientos de héroes que han luchado y han muerto por la libertad y la democracia en Venezuela. A ellos pertenece este galardón, este día y el futuro. En unas horas, Corina llegará a Oslo. Esta madrugada va a venir a saludar desde ese balcón. Y su familia la abrazará después de dos años sin verla.