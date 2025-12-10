María Corina Machado tiene retirado el pasaporte desde hace ya una década y se encuentra en la clandestinidad

María Corina Machado viaja a Oslo, aunque ha sido su hija la que ha recogido el Premio Nobel de la Paz 2025

Compartir







María Corina Machado se ha embarcado hoy en un complejo viaje a Oslo en su anunciada pretensión de recoger el Premio Nobel de la Paz 2025. Aunque finalmente no ha llegado a tiempo, siendo su hija, Ana Corina Sosa, la que lo ha recibido en su nombre, la opositora venezolana acude a Noruega para el resto de actos de la esperada ceremonia, plagada de expectación en Venezuela y con una incógnita sobre la mesa: ¿dejará Nicolás Maduro que regrese una vez ha conseguido salir?

Abandonar el país era ya una misión casi imposible. María Corina Machado tiene retirado el pasaporte desde hace ya una década y se encuentra en la clandestinidad desde las elecciones de 2024, cuando Maduro, –al que hoy el Comité Noruego del Nobel ha instado a dimitir–, no admitió su derrota. Por eso, para estar en Oslo, la opositora ha tenido que salir en barco de Venezuela, trasladándose primero a la isla caribeña de Curazao, a unos 70 kilómetros de las costas venezolanas.

PUEDE INTERESARTE Los venezolanos se movilizan contra el régimen de Maduro y en apoyo a María Corina Machado: las manifestaciones de toda España

María Corina Machado, su viaje a Oslo y la recepción del premio por parte de su hija

La complejidad del viaje ha impedido su presencia en la entrega del galardón, pero a lo largo de toda la gala, muy emotiva para su hija al hablar en su nombre, Corina ha estado más que presente.

En el lugar, incluso, han escuchado un audio suyo en el que expresaba su pesar por, pese a haberlo intentado por todos los medios, no poder estar en el arranque de la gala y su momento más esperado: “Estoy muy triste porque no podré llegar a tiempo para la ceremonia, pero estaré en Oslo. Estoy yendo hacia Oslo ahora mismo”, anunciaba.

PUEDE INTERESARTE Las dos caras de Nicolás Maduro ante la amenaza bélica de Donald Trump: del baile con el caribe mix a blandir la espada de Bolívar

También su hija lo hacía ver: “En tan solo unas horas podremos por fin abrazarla aquí, en Oslo, después de 16 meses”, expresaba, confesando que mientras esperaba el momento para hacerlo pensaba “en todas las otras hijas e hijos que no van a poder abrazar a sus madres hoy”.

¿Podrá regresar María Corina Machado a Venezuela?

Resuelta la incógnita de la recepción del Premio Nobel de la Paz 2025 que le fue otorgado, ahora la cuestión que permanece en el aire es que pasará con su viaje de vuelta: si podrá volver o Nicolas Maduró le permitirá el regreso.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

María Corina Machado pasó a la clandestinidad asegurando que temía por su libertad y por su vida, y esa es ahora mismo la gran preocupación muchos seguidores venezolanos: cómo podría regresar o si podría ser detenida cuando lo intente.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Entre tanto, Nicolás Maduro, que ha criticado al Comité Noruego y su "Nobel sangriento", se centra en las protestas que se desarrollan en Oslo contra él mientras en las calles continúan las opiniones divididas.