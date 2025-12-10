Buena parte de su expansión global se debe también a los migrantes emprendedores que la han llevado a todos los rincones del planeta

¿Menú Ozempic en España? Las 'miniporciones' llegan a los restaurantes de Nueva York para competir con la dieta mediterránea

Compartir







La cocina italiana es incuestionable y, para muchos, una de las grandes embajadoras culinarias del mundo. Su influencia va mucho más allá de la pizza o la pasta carbonara, y este reconocimiento global ha quedado oficialmente respaldado desde hoy, tras convertirse en patrimonio inmaterial de la UNESCO.

El chef español Quique Dacosta celebró la noticia, subrayando su relevancia internacional: "hoy la UNESCO ha reconocido la cocina italiana como Patrimonio nacional global, ósea patrimonio de todos".

PUEDE INTERESARTE 4 catas de champán en Madrid para celebrar esta Navidad 2025

La riqueza gastronómica de Italia es evidente: verduras frescas, aceite de oliva de calidad, pescados y carnes excelentes, y una variedad innegable incluso en los postres. Para Nicola Migala, chef italiano del restaurante Alimentari, esta diversidad es clave para romper estereotipos arraigados: "la cocina italiana no es solo pasta". En la misma línea, la divulgadora gastronómica de Panepanna, Anna Mayer, insiste en la dimensión local y plural de esta tradición culinaria: "la cocina italiana es muy parecida a la española, muy local, no hay receta única".

Buena parte de su expansión global se debe también a los migrantes emprendedores que la han llevado a todos los rincones del planeta, en ocasiones reinventándola para adaptarla a nuevos gustos. Como recuerda Migala, hay creaciones que en realidad no existen en su país de origen: "en Italia no existe una pizza barbacoa".

Para la UNESCO, este reconocimiento no es solo gastronómico, sino cultural. Premian la cocina italiana como un ritual de convivencia, una práctica social que une a las personas y que, según su propia definición, es una comida que emociona.