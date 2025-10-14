Pelayo Ortiz 14 OCT 2025 - 22:35h.

En España hay 500.000 personas con discapacidad que tienen un trabajo, lo que resulta un paso imprescindible para lograr la inclusión. Todavía sigue siendo una asignatura pendiente en España, pero gracias a las iniciativas como la de este bar en Madrid, muchas personas consiguen trabajar en un entorno feliz y adaptados a cada uno de ellos.

En este negocio todos forman un equipo y todos se escupan de sus propias tareas para ofrecer uno de los mejores servicios. Bea, por ejemplo, se encarga todos los días de escribir el menú en la pizarra para que los clientes puedan sentirse atraídos por los platos que ellos mismos preparan. Además, también se ocupa de limpiar las mesas y atender a los clientes.

Víctor, un joven con Síndrome de Down, es el responsable de que los vasos queden impecables. Lo hace con orgullo: "Estoy en la barra", explica. Inma, una de las ayudantes de la cocina tiene la labor de que todos los ingredientes queden perfectos: "Corto el pan, el pollo". Justo atiende las mesas amablemente y siempre con una gran sonrisa: "Cojo comandas y sirvo las mesas". Y Hernán es quién le sabe dar el punto especial a todas las comidas de este restaurante: "Hoy tenemos una sopa de tomate, burritos, unos canelones".

Este gran grupo esta formado por cinco jóvenes que son todo un ejemplo para la sociedad. Sus coordinadores se llaman Sandra y Pablo. Todos ellos forman el equipo 'Vrutal'. "Nos quisimos tirar un poco a la piscina, pero con mucha ilusión formamos a la gente con la idea de hacer una inclusión laboral totalmente destinado al empleo". Gracias a ellos, este restaurante de Pozuelo se hizo viral, no solo por su comida o el local, sino por la forma que tiene cada uno de ellos de dar lo mejor de ellos.

Aumentan las cifras de empleo en personas con discapacidad

Una de las cosas en la que más piensan estos jóvenes es el futuro. "En pagar el alquiler", afirma Hernán. "Yo lo que quería es aprender un oficio, pero también lo noto mucho en la economía a fin de mes". Aunque las cifras de empleo de personas con discapacidad han ido mejorando con el paso del tiempo, todavía queda mucho por hacer. El colectivo apenas supone el 1,59% del total de afiliados a España mientras que el número de ocupados es poco más de medio millón.

"La situación de hoy es una inclusión-exclusión porque en realidad la persona llega a cualquier trabajo y no está adaptado para él. Entonces lo que pasa es que no se siente del todo de manera autónoma para desarrollar la labor", explica la coordinadora del restaurante. Ellos, en tan solo tres meses han conseguido atraer una clientela muy integrada, que afirma estar muy contenta con el trato que reciben. "Nos viene muy bien a todos para entender que también son perfectamente capaces y útiles".

Aunque su especialidad es hacer sentir a las personas felices y sacar una sonrisa, tienen otro secreto. Las patatas bravas son una verdadera maravilla. "Tienen que quedar crujientes por fuera", explica Hernán. De hecho, este equipo acaba de ganar su primer premio, una gran ilusión y reconocimiento para todos ellos.