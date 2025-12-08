4 catas de champán en Madrid para celebrar esta Navidad 2025

Inés Gutiérrez 08 DIC 2025 - 11:00h.

La mejor forma de aprender más sobre algo que nos apasiona es apuntarnos a una cata

6 bodegas que organizan cenas especiales de Navidad cerca de Madrid

Compartir







Tomar un trago de nuestra bebida preferida y disfrutar de su sabor ya no es suficiente, ahora queremos saber más. Saber que lo que bebemos nos gusta está muy bien, pero las personas más curiosas se mueren de ganas por descubrir cómo se fabrica, dónde pueden encontrar las versiones de mayor calidad, qué tiene para haberse convertido en nuestra bebida preferida.

Esto es algo en lo que el vino ha ido abriendo puertas, a nadie le sorprende organizar una cata de vinos en la que poder descubrir todos los matices que un trago esconde, esos que se notan primero con el olfato y de los que la vista nos sigue dando pistas. Esos detalles que en ocasiones no empezamos a percibir hasta que alguien que sabe un poco más que nuestros nos lo señala, para que prestemos atención. Una vez que sabemos qué estamos buscando en más sencillo encontrarlo.

Esta forma de disfrutar de nuestras bebidas preferidas, de analizarlas al detalle, de tratar de averiguar todo lo que podamos sobre ellas, no se queda solo en el vino, de hecho, ni siquiera es algo exclusivo de las bebidas. No son pocos lo que una vez que lo prueban parecen perder el miedo y su curiosidad puede más. No es raro organizar catas de aceite de oliva, de queso o de chocolate. Cada vez hay más catas, como las de café o cerveza, pero no podemos olvidar otra de las bebidas estrella, sobre todo en fechas como la Navidad.

El champán es una bebida que enamora, además está rodeada de cierto glamour y estilo, tal vez porque tendemos a reservarla para fechas señaladas y momentos especiales. Pocos momentos hay más destacados que la Navidad y por eso nada mejor que aprender un poco más sobre esta bebida que nos acompaña en todos los brindis y nos invita a pedir un deseo al chocar nuestras copas con las de nuestros seres queridos.

PUEDE INTERESARTE Las tres copas que se utilizan para servir champán y tienes que conocer

Catas de champán en Madrid para celebrar esta Navidad 2025

Cualquier ocasión puede ser buena para aprender un poco más sobre el champán, pero teniendo en cuenta que es una bebida que asociamos con fiestas, parece que las fechas navideñas son las más adecuadas para disfrutar de una cata en la que esta bebida sea protagonista o una de las protagonistas. No siempre es fácil encontrar lo que estamos buscando, por eso hemos querido ponértelo fácil y hacer una selección de las catas que la incluyen en Madrid de cara a estas fechas y semanas anteriores.

Propaganda. Esta vinoteca madrileña ofrece una propuesta cosmopolita y, como ellos mismos se definen, con acento italiano. No solo tienen una oferta variada en vinos, también guardan un espacio en su corazón vinícola para el champán, ofreciendo un exclusivo ‘Champagne Brunch’ cada domingo. Entre las citas que organizan destaca su cata de vinos Sparkling Night, con tres espumosos que incluyen un champán. No todo es beber, también ofrecen queso gorgonzola al champagne con picos, tabla de tres mortadelas y papardelle con ragú de boletus. Enoteca Barolo. Expertos en vinos de Francia, Italia y España, es habitual que organicen catas, aunque lo es más todavía ahora que celebran su 20 aniversario. Aquí se acude a comprar vino, pero si las fechas encajan, ¿por qué no pasar un rato de lo más entretenido disfrutando de una cata de champán dirigida por expertos del sector? Bajo el nombre ‘Champagne Veuve-Clicquot: Tentaciones para celebrar’, ofrecen una de sus últimas experiencias del año, con champañas de un nivel extraordinario que podrán probar quienes se apunten. Cinco propuestas diferentes de las que aprender mientras se disfruta la experiencia. Unike drinks & co. Además de poder comprar vinos, destilados y productos gourmet, esta empresa también ofrece la posibilidad de organizar catas a domicilio, una cata de champán maridado con caviar, perfecto para reuniones con familiares o amigos en las que quieres sorprender, dándole un toque original, diferente… y exclusivo. Mandarin Oriental. No se trata de una cata como tal, pero el antiguo hotel Ritz de Madrid cuenta con un Champagne Bar digno de los clientes más exigentes. Un espacio íntimo y exclusivo con capacidad para ocho personas donde disfrutar de una copa de champagne de entre las muchas opciones que pueden encontrarse en su carta. Además, se puede tomar sola o acompañada de un plato de ostras, caviar, trufa blanca o jamón Ibérico, entre otras opciones.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Opciones ideales que invitan a descubrir un poco más sobre el champán y la mejor manera de tomarlo, incluso si no se trata de fechas señaladas. Recuerda siempre que se trata de una bebida alcohólica, por lo que la moderación es siempre esencial, así como buscar una forma de transporte alternativa y que no implique ponerse detrás del volante.

Lograrás así que sea una experiencia deliciosa que todo el mundo querrá repetir.