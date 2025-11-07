El uso de este fármaco indicado para pacientes con obesidad o diabetes tipo 2, ha reducido la comanda en algunos restaurante

El Ozempic es un fármaco que se ha popularizado para adelgazar. Uno de sus principales efectos es que disminuye mucho el apetito de todos aquellos que se lo suministren. En Estados Unidos, muchos pacientes con sobrepeso y obesidad recurren a este método para perder kilos. Por eso, algunos restaurantes del país están reduciendo sus menús para adaptarlos a quienes lo toman. ¿Se puede encontrar algo similar en España? Informan en el vídeo Ángeles Jiménez y Sara Pérez.

La ración de toda la vida cede protagonismo a la tapa. "Sí que es verdad que antes había platos más grandes. Y a la gente le gustan mucho más las tapitas. Las bravas son tapitas, la ensaladilla rusa es una tapita", explica Suli Cacheiro, propietaria del Restaurante Chéri.

El sabor de siempre se sirve ahora en plato más pequeño porque algunos clientes llegan con menos apetito. "La verdad es que hay gente que si que te comenta que se está medicando, que está utilizando algún tipo de sistema para adelgazar", apunta Josep Barragán, gerente de Bodega Amposta. "Nos adaptamos a todo tipo de clientes, alérgicos, Ozempic, o sea, lo que quieran", añade Cacheiro.

"Estos medicamentos no son botox, que te pinchas y te olvidas"

El uso de este fármaco indicado para pacientes con obesidad o diabetes tipo 2, ha reducido la comanda en algunos restaurantes. Pero la dieta mediterránea ofrece tantas posibilidades que este menú Ozempic, tan de moda en Estados Unidos, aquí no cuaja.

"Que quiere comer poco, que quiere comer saludable, tiene la ensalada, es una crema, un gazpacho. Hay muchas opciones", señala la hostelera. "Es suficiente, más que hacer un menú especial", opina Barragán.

Y ojo, quienes se pinchan para no ganar kilos sin tener sobrepeso. "Estos medicamentos no son botox, que te pinchas y te olvidas", señala Cristóbal Morales, endocrino y nutricionista del Hospital Vithas.

Ozempic solo está indicado para pacientes con un índice de masa corporal superior a 27. "Desaconsejamos uso frívolo. Más estética, es salud", sostiene Morales. Para estar sano, nuestro organismo necesita los nutrientes de una alimentación adecuada.