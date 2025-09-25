Un adiestrador de animales ha muerto tras ser atacado y mordido por un tigre en Oklahoma, Estados Unidos

La mujer y la hija pequeña del adiestrador de animales fueron testigos del brutal ataque

Oklahoma, Estados UnidosTragedia en la reserva estadounidense de Growler Pines Tiger Preserve, situada en Hugo, Oklahoma, tras producirse la muerte de uno de los adiestradores de animales.

Ryan Easley, adiestrador de animales que trabajaba en el centro, ha fallecido tras sufrir el brutal ataque de uno de los tigres del centro.

El accidente ocurrió frente a su mujer y su hija pequeña

Según informan diferentes medios estadounidenses como 'The New York Post', el brutal ataque que acabó con la vida del hombre se produjo el pasado 20 de septiembre cuando Ryan Easley se encontraba dentro de una de las jaulas en la que habitaban los tigres de la reserva.

Al parecer, el hombre estaba trabajando en uno de los espectáculos que ofrecía la reserva a sus clientes e invitados cuando uno de los tigres se abalanzó sobre él y, de un mordisco, le provocó la brutal y trágica muerte.

Todo esto ocurrió cuando la mujer y la hija pequeña de Ryan Easley se encontraban entre el público que observaba el espectáculo que ofrecía la reserva de animales y protagonizaba el domador.

Conmoción en la reserva de animales tras el trágico fallecimiento

Nada más conocerse el fallecimiento, la reserva de Oklahoma declinó ofrecer declaraciones a los medios de comunicación. Por su parte, desde el centro se optó por publicar un comunicado en el que lamentaba la muerte del trabajador: "Con profundo dolor confirmamos la trágica pérdida de Ryan Easley, quien perdió la vida en un accidente con un tigre bajo su cuidado en la reserva de tigre Growler Pines Tiger el 20 de septiembre de 2025. Ryan era un apasionado defensor de la conservación de la vida silvestre. Su amor por los animales, especialmente Big Cats, era evidente en todos los aspectos de su vida. Dedicó su vida a la protección y el cuidado de estos magníficos animales, y creyó profundamente en la misión de Growler Pines: proporcionar un hogar seguro y enriquecedor para siempre para los animales bajo su cuidado".

"Growler Pines era algo más que un lugar de trabajo para Ryan, era su vocación, su pasión y el propósito de su vida. Su coraje, compasión y compromiso inquebrantable con la vida salvaje nunca serán olvidados. Esta tragedia es un doloroso recordatorio de la belleza y la impredecibilidad del mundo natural. Ryan entendía esos riesgos, no por imprudencia, sino por amor. Los animales bajo su cuidado no eran sólo animales para él, sino seres con los que formó una conexión: uno arraigado en el respeto, el cuidado diario y el amor. Su legado seguirá viviendo en las vidas que tocó, los animales que protegió y el ejemplo que dio para otros que dedican sus vidas a trabajar con la fauna", con estas palabras la reserva recordaba a su trabajador fallecido.

Piden ayuda para la mujer y la hija pequeña del domador

Por su parte, desde el entorno de Ryan Easley se ha emitido un comunicado y una recaudación de fondos para poder ayudar a su familia y cubrir los gastos fúnebres del adiestrador de animales: "El impacto de Ryan es innegable. Su dedicación, sacrificio y amor por su trabajo fueron inigualables. Cualquiera que lo conociera podía percibir su pasión, no solo por los animales y su trabajo, sino aún más por su familia. Su amor por Elaine y Lily brillaba por encima de todo".

"Ahora, en estos momentos difíciles, nos unimos para rodear a Elaine y Lilly con el mismo amor y apoyo que Ryan brindó con tanta generosidad al mundo que lo rodeaba. Los invitamos a unirse a nosotros para retribuir a quienes tanto han dado al mundo, a los animales y al arte que tanto amamos. Su contribución les ayudará a superar esta temporada, honrando el legado de devoción, compasión y amor de Ryan. Considere apoyar a la familia Easley de cualquier manera que pueda", piden desde el entorno del adiestrador fallecido.