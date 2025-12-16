El Departamento de la Guerra defiende su operación contra lo que llama "organizaciones terroristas"

Estados Unidos ha vuelto a atacar embarcaciones, en su operativo contra el supuesto narcotráfico en el Pacífico. El Ejército ha informado de haber matado a ocho personas en ataques a tres embarcaciones distintas en aguas del Pacífico, un nuevo capítulo del despliegue militar ordenado por Donald Trump frente a las costas de Venezuela.

El mando Sur de las Fuerzas Armadas de EEUU ha usado la red social X para sacar pecho de sus operaciones contra los supuestos "narcoterroristas", como los define, a pesar de que estos ataques no cuentan con respaldo judicial ni del Congreso estadounidense, que sigue dividido sobre la legalidad de esta estrategia de Donald Trump.

"Un total de ocho narcoterroristas hombres murieron durante estas acciones: tres en la primera embarcación, dos en la segunda y tres en la tercera", ha indicado en su cuenta de la red social X el Mando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses (Southcom).

Los ataques han sido efectuados por la Fuerza de Tarea Conjunta 'Lanza del Sur' --nombre también empleado por el Pentágono para referirse a esta campaña de ataques con misiles-- contra tres embarcaciones a las que acusa de estar "operadas por organizaciones terroristas designadas".

"La Inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y se dedicaban al narcotráfico", ha señalado el cuerpo dirigido por el titular de la Guerra, Pete Hegsteth.