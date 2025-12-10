La confirmación de Trump llega después de la advertencia que le dio a Maduro de que tenía los días contados

La guerra sucia de Donald Trump contra la inmigración: “You're going ho ho home, os vais todos a casa”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este miércoles la incautación de un petrolero frente a las costas de Venezuela, en el marco de las tensiones entre Washington y Caracas, especialmente desde que las autoridades estadounidenses comenzaron a bombardear supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico.

"Como probablemente saben, acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, uno grande, muy grande. De hecho, el más grande jamás incautado", ha dicho sin dar más declaraciones al respecto más que ha sido "un día interesante".

Trump le dijo a Maduro "que tenía los días contados"

La confirmación de Trump llega apenas un día después de que advirtiera a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, de que tiene "los días contados", reiterando que los ataques contra supuestos narcotraficantes en aguas de la región "pronto" se llevaran a cabo también por tierra.

El mandatario aprovechó para elogiar a la parte "próspera" de la inmigración de Venezuela, aquella que votó por él mayoritariamente, ha remarcado, no sin antes acusar a Maduro de haber enviado a otros, principalmente "presos" y personas ingresadas "en instituciones psiquiátricas", a Estados Unidos con el beneplácito del expresidente Joe Biden.

Trump afirma que esas embarcaciones matan a 25.000 estadounidenses

"Nos envió a millones de personas, muchas de prisiones, muchos narcotraficantes, jefes de la droga, de instituciones psiquiátricas (...) Los envió a nuestro país, donde teníamos un presidente muy estúpido. (...) Biden tiene un cociente intelectual bajo, especialmente ahora", aseguró. Trump también elogió al secretario de Defensa, Pete Hegseth, y a los ataques sobre supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico y aseguró que gracias a ellos se están salvando de media la vida de 25.000 estadounidenses.

Según el presidente de Estados Unidos, "en promedio", cada una de esas embarcaciones mata a 25.000 estadounidenses y si bien afirmó que no le gusta tener que llegar al extremo de bombardearlas, las cifras le dan la razón. "La cantidad de drogas que entran por mar se ha reducido en un 92% y estoy tratando de averiguar quiénes son esos del 8%", apuntó.

"Ya nadie quiere traer barcos cargados de droga a Estados Unidos", se jactó Trump, quien sentenció que tomaría medidas similares contra los cárteles de la droga de México o Colombia, después de que durante la entrevista le señalasen que gran parte de la droga que llega a Estados Unidos procede de esos dos países y no de Venezuela.