Trump anuncia "ataques en tierra" en Venezuela "muy pronto" y también amenaza a Colombia

El mandatario estadounidense justifica la acción para frenar las muertes por droga y advierte que sabe dónde se esconden "los malos"

Trump también ha apuntado directamente a Colombia, asegurando que el país "es susceptible de ser atacado por tener fábricas de cocaína".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este martes que "muy pronto" comenzará a atacar objetivos dentro de Venezuela, en el marco de una escalada respecto de los bombardeos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico contra supuestos narcotraficantes.

"Vamos a empezar a realizar esos ataques también por tierra. Es mucho más fácil. Conocemos las rutas que toman. Lo sabemos todo sobre ellos. Sabemos dónde viven. Sabemos dónde viven los malos, y vamos a empezar con eso muy pronto", ha declarado Trump durante una reunión de seguridad de su gabinete retransmitido por la Casa Blanca.

Vamos a empezar a realizar esos ataques también por tierra. Es mucho más fácil. Conocemos las rutas que toman

"Estamos eliminando a esos hijos de perra"

En su intervención, ha acusado a la Administración anterior, liderada por el demócrata Joe Biden, de aplicar una política migratoria que ha permitido un flujo de drogas y la entrada de "asesinos" sin "ningún control" que se ha cobrado muchas vidas en Estados Unidos: "Estamos eliminando a esos hijos de perra", ha declarado.

No obstante, el magnate neoyorquino ha barajado llevar a cabo bombardeos contra otros países bajo este mismo argumento, puesto que ha considerado que "cualquiera" que produzca o venda drogas a Estados Unidos "está sujeto a ataque".

La amenaza no se ha limitado solo a Venezuela. Trump también ha apuntado directamente a Colombia, asegurando que el país "es susceptible de ser atacado por tener fábricas de cocaína". "Cualquier país que hace eso es susceptible de ser atacado, no sólo Venezuela", ha declarado, elevando la tensión en la región.

Estas declaraciones se producen en un contexto de operaciones antidroga en el Caribe. Sobre el reciente segundo ataque a una supuesta narcolancha, Trump ha afirmado que ni él ni su secretario de Defensa, Pete Hegseth, estaban al tanto, pero ha defendido la actuación del Pentágono porque están "salvando miles de vidas". Hegseth, por su parte, respaldó la decisión de "eliminar la amenaza".

El secretario de Defensa ha calificado de "héroes" a los comandantes del Pentágono y ha asegurado que detendrán "cualquier amenaza para EE.UU.". Hegseth ha cifrado en un 91% la caída de la entrada de drogas por mar y ha afirmado que el presidente les respalda "en las decisiones que toman en situaciones difíciles".

Una charla con Maduro que no dio los frutos previstos

Las declaraciones de Trump llega apenas unos días después de que mantuviera una conversación telefónica con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, en medio de las tensiones bilaterales desde el despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe y el Pacífico, alegando una lucha contra el narcotráfico. Trump le dio por teléfono un ultimátum para que se marchara de Venezuela, pero Maduro puso unas condiciones duras que el presidente de EEUU no aceptó y ahora promete a los suyos que no les abandonará. "A costa de mi propia vida y tranquilidad, yo les prometo a ustedes lealtad absoluta"

De hecho, Maduro ha intentado quitar presión a su ciudadanía bailando un tema compuesto a partir de sus llamadas en inglés contra la guerra y a favor de la paz. Pero es consciente de que no tiene que mirar muy lejos para ver los navíos y las aeronaves estadounidenses cercando sus costas.

Hoy el Papa León XIV se ha mostrado contrario a una invasión estadounidense del territorio venezolano: "Creo, una vez más, que es mejor encontrar vías de diálogo, tal vez presión, incluso económica, pero buscando otras maneras de cambiar la situación, si es lo que Estados Unidos está dispuesto a hacer"

Después de que Trump diera por cerrado el espacio aéreo de Venezuela, Caracas ha anunciado la reanudación de los vuelos para repatriar a migrantes desde Estados Unidos. Pero Trump, parece, ya ha tomado una decisión.