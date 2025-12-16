Las autoridades difunden imágenes grabadas del sospechoso del tiroteo en las proximidades de la universidad

Detenido un sospechoso del tiroteo en un campus universitario de Rhode Island, EE.UU: hay ocho heridos

Compartir







La Policía Federal de Estados Unidos (FBI) ha ofrecido una recompensa de 50.000 dólares (unos 43.000 euros) a cualquier que dé información sobre el sospechoso del tiroteo donde murieron dos estudiantes en la Universidad de Brown, el pasado sábado. El FBI ha difundido imágenes del autor de los disparos en centro educativo el estado de Rhode Island y ha pedido colaboración ciudadana, tras dejar en libertad sin cargo a un detenido al que finalmente han descartado por falta de evidencias.

"El FBI ofrece una recompensa de hasta 50.000 dólares por información que conduzca a la identificación, arresto y condena del individuo", ha informado su director, Kash Patel, en su cuenta de la red social X, subrayando la cooperación con el Departamento de Policía de la localidad de Providence en las pesquisas.

El FBI, además, ha difundido una serie de fotografías del sospechoso, a quien ha decrito como un hombre de "aproximadamente 1,72 metros y de complexión robusta". Las imágenes muestran a una persona vestida con ropa oscura, además de una mascarilla y un gorro.

El organismo ha asegurado en este sentido que seguirá "proporcionando todos los activos, recursos y personal necesarios para brindar apoyo (...) rastrear pistas, inspeccionar los vecindarios y obtener información de inteligencia".

Dejan en libertad sin cargos a un sospechoso: la evidencia "apunta en otra dirección"

Las autoridades detuvieron en Coventry a un primer sospechoso --un hombre de 20 años procedente del estado de Wisconsin, según fuentes policiales-- que estaba en posesión de dos armas de fuego en el momento del arresto. Sin embargo, fue puesto en libertad sin cargos porque, según indicó el fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha, la evidencia "apunta en una dirección diferente".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Este violento incidente se suma a los 75 tiroteos ocurridos en Estados Unidos este año en centros educativos. Solo en 2025 se han registrado al menos 391 tiroteos masivos y 13.929 muertes por arma de fuego en todo el país, según informa Gun Violence Archive.