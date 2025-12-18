El aeropuerto es frecuentado por equipos de NASCAR y compañías Fortune 500.

Un avión privado se ha estrellado y ha quedado envuelto en llamas en el aeropuerto de Carolina del Norte

Un avión privado se ha estrellado y ha quedado envuelto en llamas en el aeropuerto de Carolina del Norte frecuentado por equipos de NASCAR y compañías Fortune 500. Los registros comerciales indican que el avión era propiedad de una empresa afiliada al piloto retirado de NASCAR Greg Biffle, informa WBTV, según adelanta TMZ.

Biffle es conocido por haber llevado a cabo cientos de misiones de rescate en helicóptero en el oeste de Carolina del Norte tras el paso del huracán Helene en 2024.

El avión Cessna C550 se estrelló en el Aeropuerto Regional de Statesville, ha confirmado las autoridades,. un hecho que ya se está visualizando en las redes sociales pues el fuego se ve desde la carretera. No se sabe cuántas personas iban a bordo, pero la oficina del sheriff local informó que "hay varias víctimas mortales".