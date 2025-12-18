Claudia Barraso 18 DIC 2025 - 15:08h.

Confirman que el director Rob Reiner y su mujer murieron asesinados tras ser atacados por un objeto punzante

Los hijos de Rob y Michele Reiner hablan por primera vez tras sus violentas muertes: “No hay palabras para describir el inimaginable dolor que sentimos”

La muerte de Rob Reiner y su mujer ha dejado muchas hipótesis sin confirmar sobre su asesinato. Fueron encontrados degollados en sus camas. Murieron mientras dormían. Los cadáveres presentaban múltiples puñaladas por todo el cuerpo y tenían la garganta cortada.

El hijo del matrimonio, Nick Reiner, fue detenido por la policía tras entrar en la mansión de sus padres en Los Ángeles y presuntamente asesinarles. Después del crimen se le vio cerca del domicilio y fue su hermana pequeña la que llamó a los agentes. Después de tres días investigando lo sucedido y de recabar pruebas, la oficina del médico forense del condado de Los Ángeles ha revelado la causa de la muerte.

Finalmente, han confirmado que se trató de un asesinato, aunque todo apuntaba a esa hipótesis desde un principio. Además, todas las imágenes y los testimonios apuntan a Nick como autor del homicidio, por lo que podría enfrentarse a una cadena perpetua e incluso a una pena de muerte. Por el momento no han confirmado cuál será la sentencia, aún sigue detenido y sin fianza.

El resto de su familia y los seres queridos de los fallecidos han querido hacer una emotiva despedida del director y de su mujer. En él, han resaltado lo buenas personas que eran y cómo querían a todos sus amigos.

Las palabras de los hijos de Rob y Michele Reiner

“Las palabras no alcanzan para describir el dolor inimaginable que sentimos a cada instante”. Con estas palabras describen dos los hijos de Rob Reiner y su esposa Michele, Jake y Romy Reiner, como afrontan la muerte de sus padres en su mansión de Los Ángeles. “La terrible y devastadora pérdida de nuestros padres, Rob y Michele Reiner, es algo que nadie debería experimentar jamás. No eran solo nuestros padres; eran nuestros mejores amigos”, indicaron en un escrito compartido a la revista TMZ.

Los hijos de los Reiner han agradecido las muestras de condolencias, amabilidad y apoyo que recibidas “no solo de familiares y amigos, sino de personas de todos los ámbitos de la vida”. “Pedimos respeto y privacidad, que las especulaciones se moderen con compasión y humanidad, y que nuestros padres sean recordados por las vidas increíbles que vivieron y el amor que brindaron”, señalan en el comunicado.