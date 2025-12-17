Claudia Barraso 17 DIC 2025 - 18:54h.

Nick Reiner se tomó una copa en una gasolinera momentos antes de que fuese arrestado por la policía

Última hora sobre el asesinato de Rob Reiner y su esposa: la habitación de hotel en la que se alojaba su hijo estaba llena de sangre

Compartir







Unas imágenes recientemente publicadas por ‘CCTV’ han revelado que Nick Reiner fue a una gasolinera a tomarse una copa momentos antes de que fuese arrestado como autor del presunto asesinato de sus padres, Bob Reiner y Michele Singer Reiner, quienes habrían sido degollados en sus camas mientras dormían. Los cuerpos de ambos presentaban múltiples puñaladas y tenían la gargantada cortada.

En el vídeo que ha facilitado el establecimiento muestra al detenido, de 32 años, comprando una copa en la gasolinera poco antes de que fuese arrestado por la policía. Llevaba una chaqueta verde y blanca de chándal, una gorra negra y una mochila roja. Además, ‘ABC7 Eyewitness News’ ha mostrado otras imágenes del momento en el que fue detenido, según ha informado el medio 'People'.

PUEDE INTERESARTE Rob Reiner y su esposa podrían haber sido degollados mientras dormían: los cuerpos estaban en la cama del matrimonio

Qué se sabe del caso

Este pasado martes se reveló más información acerca de lo que hizo el presunto autor horas antes del crimen. Nick Reiner, hijo del director de cine Rob Reiner y su mujer, a los que se les acusa de haber asesinado, se alojó en un hotel de Santa Mónica la madrugada del crimen, dejando a su paso un rastro de sangre.

El ahora detenido llegó al The Pierside Santa Monica Hotel sobre las 04:00 de la madrugada del domingo, después de haber discutido violentamente con su padre durante una fiesta de Navidad. En declaraciones de los testigos aseguran que el hijo mediano de la pareja se encontraba como “desorientado” cuando entró en el hotel, pero nadie apreció restos de sangre visible en la ropa de Nick.

PUEDE INTERESARTE El actor Billy Crystal vio el cuerpo de su amigo Rob Reiner después de que la hija del cineasta le pidiese auxilio

Fue el personal de limpieza que acudió a la habitación del escritor quienes afirmaron haber encontrado la ducha y la cama llenas de sangre, además de unas sábanas colgadas en la ventana. Los asistentes a la fiesta de Navidad en la que supuestamente Nick y su padre Rob discutieron destacaron que el sospechoso del asesinato estaba drogado.